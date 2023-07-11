Российский экипаж боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» «Южной» группировки выпустил 400 снарядов по позициям бойцов ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Об этом сообщил командир экипажа.
«Подъехали на закрытую огневую позицию на расстоянии четыре километра (от ВСУ — ред. URA.RU), отработали осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующим (снарядами — прим. URA.RU). Расход был 400 снарядов», — заявил командир в беседе с РИА Новости. По его словам, российская армия работала с 30-м калибром (автоматическая пушка — прим. URA.RU) из БМПТ «Терминатор».
Командир экипажа отметил, что огневое поражение лучше наносить в темноте с помощью тепловизионного оборудования. Это дает преимущество в обнаружении украинских бойцов и техники. Отмечается, что по легкобронированной и тяжелой технике российские силы совершают удар из противотанкового ракетного комплекса.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что группы Южной группировки российских сил успешно пресекли попытки штурмовых групп украинских бойцов прорвать оборону на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях, передает RT. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что российские военнослужащие отразили 11 украинских атак на шести направлениях, передает «Ридус».
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.