Российский «Терминатор» выпустил 400 снарядов по позициям Украины. Видео

11 июля 2023 в 07:51 Размер текста - 17 +

Командир экипажа «Терминатор» заявил, что российские силы выпустили 400 снарядов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский экипаж боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» «Южной» группировки выпустил 400 снарядов по позициям бойцов ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Об этом сообщил командир экипажа. «Подъехали на закрытую огневую позицию на расстоянии четыре километра (от ВСУ — ред. URA.RU), отработали осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующим (снарядами — прим. URA.RU). Расход был 400 снарядов», — заявил командир в беседе с РИА Новости. По его словам, российская армия работала с 30-м калибром (автоматическая пушка — прим. URA.RU) из БМПТ «Терминатор». Командир экипажа отметил, что огневое поражение лучше наносить в темноте с помощью тепловизионного оборудования. Это дает преимущество в обнаружении украинских бойцов и техники. Отмечается, что по легкобронированной и тяжелой технике российские силы совершают удар из противотанкового ракетного комплекса. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что группы Южной группировки российских сил успешно пресекли попытки штурмовых групп украинских бойцов прорвать оборону на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях, передает RT. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что российские военнослужащие отразили 11 украинских атак на шести направлениях, передает «Ридус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский экипаж боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» «Южной» группировки выпустил 400 снарядов по позициям бойцов ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Об этом сообщил командир экипажа. «Подъехали на закрытую огневую позицию на расстоянии четыре километра (от ВСУ — ред. URA.RU), отработали осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующим (снарядами — прим. URA.RU). Расход был 400 снарядов», — заявил командир в беседе с РИА Новости. По его словам, российская армия работала с 30-м калибром (автоматическая пушка — прим. URA.RU) из БМПТ «Терминатор». Командир экипажа отметил, что огневое поражение лучше наносить в темноте с помощью тепловизионного оборудования. Это дает преимущество в обнаружении украинских бойцов и техники. Отмечается, что по легкобронированной и тяжелой технике российские силы совершают удар из противотанкового ракетного комплекса. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что группы Южной группировки российских сил успешно пресекли попытки штурмовых групп украинских бойцов прорвать оборону на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях, передает RT. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что российские военнослужащие отразили 11 украинских атак на шести направлениях, передает «Ридус».