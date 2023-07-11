Политолог предупредил о грядущем хаосе на Украине

Политолог Сардарян: Запад превратит Украину в пространство хаоса

Генри Сардарян заявил, что при ликвидации Владимира Зеленского начнется хаос на Украине Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

У президента Украины Владимира Зеленского будет два пути во время капитуляции Украины. Об этом сообщил политолог Генри Сардарян. По его словам, Украина при содействии Запада превратится в хаос при ликвидации Зеленского.

«Когда дойдет до критического момента и будет необходимо, чтобы Украина пошла на капитуляцию, у Зеленского будет два варианта. Первый — его западные союзники заставят его подписать акт о капитуляции <…> Если вдруг он этого не сделает, то план „Б“ — это его ликвидация. Естественно, с обвинением России. А дальше — превращение Украины в пространство хаоса», — заявил Сардарян в эфире своей программы на радио Sputnik. Он отметил, что Россия понимает, где находится центр принятий украинских решений.

Запад может заставить подписать акт о капитуляции, когда поймет, что в поддержке киевского режима нет смысла. По словам Сардаряна, западные страны возложат ответственность за принятие данного решения на Украину «Это же не мы капитуляцию подписываем, а Владимир Зеленский. Это он решил». Он заявил, что Зеленского на Западе делают «персонажем блокбастера».

Ранее экс-советник Кучмы Олег Соскин сообщил, что украинский лидер должен уйти в отставку из-за провала контрнаступления. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что сильное давление США может заставить Зеленского признать свой проигрыш в конфликте.