В социальных сетях появилась информация о личности задержанного Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Убийство 11-летней школьницы в Симе

Жители Сима Ашинского района Челябинской области начали обсуждать предполагаемого убийцу 11-летней девочки. Из социальных сетей стала известна личность подозреваемого. В силовых структурах URA.RU подтвердили, что это действительно он.

«В его жизни это не первый случай. Многие в городе знали, такие не должны размножаться! А жена? Она мать, она что, не знала о его наклонностях к детям?», — пишет Елена Е. в паблике «Подслушано в Симе» в соцсети «ВКонтакте».

Под постом появились фотографии предполагаемого убийцы ребенка. Также стала известна его личность. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Дмитрий М. выкладывал фотографии дочери и кадры с места работы на Ямале. Предположительно, мужчина был вахтовым рабочим.

В Симе 9 июля пропала 11-летняя девочка. Ее поисками занимались двое суток. Тело школьницы нашли в лесу. Подозреваемый задержан, им оказался отцом подруги убитой. Мужчина, оставив дочь дома, отвез жертву в лес и там расправился с ней.

Подозреваемый активно выкладывал свои фотографии в социальных сетях Фото: личная страница Дмитрия М. в «ВКонтакте»