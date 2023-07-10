10 июля 2023

Челябинцы обсуждают личность подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В социальных сетях появилась информация о личности задержанного Фото:
новость из сюжета
Убийство 11-летней школьницы в Симе

Жители Сима Ашинского района Челябинской области начали обсуждать предполагаемого убийцу 11-летней девочки. Из социальных сетей стала известна личность подозреваемого. В силовых структурах URA.RU подтвердили, что это действительно он.

«В его жизни это не первый случай. Многие в городе знали, такие не должны размножаться! А жена? Она мать, она что, не знала о его наклонностях к детям?», — пишет Елена Е. в паблике «Подслушано в Симе» в соцсети «ВКонтакте».

Под постом появились фотографии предполагаемого убийцы ребенка. Также стала известна его личность. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Дмитрий М. выкладывал фотографии дочери и кадры с места работы на Ямале. Предположительно, мужчина был вахтовым рабочим.

В Симе 9 июля пропала 11-летняя девочка. Ее поисками занимались двое суток. Тело школьницы нашли в лесу. Подозреваемый задержан, им оказался отцом подруги убитой. Мужчина, оставив дочь дома, отвез жертву в лес и там расправился с ней.

Подозреваемый активно выкладывал свои фотографии в социальных сетях
Подозреваемый активно выкладывал свои фотографии в социальных сетях
Фото:
На странице мужчины много фото и видео работы на Ямале
На странице мужчины много фото и видео работы на Ямале
Фото:

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Жители Сима Ашинского района Челябинской области начали обсуждать предполагаемого убийцу 11-летней девочки. Из социальных сетей стала известна личность подозреваемого. В силовых структурах URA.RU подтвердили, что это действительно он. «В его жизни это не первый случай. Многие в городе знали, такие не должны размножаться! А жена? Она мать, она что, не знала о его наклонностях к детям?», — пишет Елена Е. в паблике «Подслушано в Симе» в соцсети «ВКонтакте». Под постом появились фотографии предполагаемого убийцы ребенка. Также стала известна его личность. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Дмитрий М. выкладывал фотографии дочери и кадры с места работы на Ямале. Предположительно, мужчина был вахтовым рабочим. В Симе 9 июля пропала 11-летняя девочка. Ее поисками занимались двое суток. Тело школьницы нашли в лесу. Подозреваемый задержан, им оказался отцом подруги убитой. Мужчина, оставив дочь дома, отвез жертву в лес и там расправился с ней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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