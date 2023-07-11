В Турции назвали срок, в который будет одобрено вступление Швеции в НАТО

Парламент Турции намерен ратифицировать вступление Швеции в НАТО до 21 июля. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.
«Великое национальное собрание Турции может ратифицировать заявку на вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели, — говорится в сообщении. Отмечается, что процесс утверждения принятия Швеции в НАТО со стороны Турции будет окончен после публикации в правительственной газете Resmi Gazete с подписью президента Реджепа Эрдогана.
Ранее Йенс Столтенберг сообщил, что Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. Швеция дала обещание Турции перестать поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, в обмен на членство в НАТО.
Парламент Турции намерен ратифицировать вступление Швеции в НАТО до 21 июля. Об этом сообщил телеканал CNN Turk. «Великое национальное собрание Турции может ратифицировать заявку на вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели, — говорится в сообщении. Отмечается, что процесс утверждения принятия Швеции в НАТО со стороны Турции будет окончен после публикации в правительственной газете Resmi Gazete с подписью президента Реджепа Эрдогана. Ранее Йенс Столтенберг сообщил, что Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. Швеция дала обещание Турции перестать поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, в обмен на членство в НАТО.