Госдуме предложили предоставлять кредитные каникулы матерям

ТАСС: «Новые люди» внесли законопроект о кредитных каникулах для беременных

11 июля 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Владислав Даванков заявил, что «Новые люди» внесли проект о кредитных каникул для беременных женщин Фото: Московец Илья © URA.RU Партия «Новые люди» внесла в Госдуму проект о кредитных каникулах для беременных женщин и тех, кто находится в декретном отпуске. Об этом сообщил вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков. «„Новые люди“ вносят законопроект о кредитных каникулах для семей, которые ждут ребенка. Мы предлагаем предоставить кредитные каникулы всем женщинам начиная с 12-й недели беременности и на время декрета, но не дольше полутора лет», — заявил Даванков в беседе с ТАСС. Он отметил, что на поддержке семей нельзя экономить. Даванков сообщил, что молодые семьи не должны быть зависимы от кредитов. Он отметил, что процесс беременности не является дешевым процессом. «Это укрепит семейные ценности лучше, чем любой День любви, семьи и верности. Призываем всех коллег нас поддержать», — добавил Даванков. Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны рассмотреть вопрос введения кредитных каникул на время отпуска по уходу за ребенком, передает телеканал 360. До 1 сентября 2023 года правительство должно выполнить поручение. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначен ответственным за исполнение.

Партия «Новые люди» внесла в Госдуму проект о кредитных каникулах для беременных женщин и тех, кто находится в декретном отпуске. Об этом сообщил вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков. «„Новые люди“ вносят законопроект о кредитных каникулах для семей, которые ждут ребенка. Мы предлагаем предоставить кредитные каникулы всем женщинам начиная с 12-й недели беременности и на время декрета, но не дольше полутора лет», — заявил Даванков в беседе с ТАСС. Он отметил, что на поддержке семей нельзя экономить. Даванков сообщил, что молодые семьи не должны быть зависимы от кредитов. Он отметил, что процесс беременности не является дешевым процессом. «Это укрепит семейные ценности лучше, чем любой День любви, семьи и верности. Призываем всех коллег нас поддержать», — добавил Даванков. Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны рассмотреть вопрос введения кредитных каникул на время отпуска по уходу за ребенком, передает телеканал 360. До 1 сентября 2023 года правительство должно выполнить поручение. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначен ответственным за исполнение.