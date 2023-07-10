На поиски пропавшей группы туристов в Пермском крае отправляют вертолет

МЧС России организовало поиски группы туристов, пропавшей во время сплава по реке Усьва в Горнозаводском округе Пермского края, организ МЧС России. В группах ведомства в соцсетях сообщается, что пропавших будут искать с помощью вертолета МИ-8.
«На поиски следуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками, а также добровольцы Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. В готовности находится вертолет Ми-8 МЧС России. Из Казани до места поисков ему предстоит преодолеть 600 километров», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.
Группа туристов выдвинулась на маршрут Средняя Усьва — поселок Усьва. 4 июля. В ее состав вошло 22 человека, включая 11 детей. Туристам предстояло преодолеть по реке Усьва больше 170 километров и выйти к конечной точке 9 июля. Однако группа в назначенное время туристы не вышли на условную точку сбора. По предположениям представителей туриндустрии, группа могла столкнуться со сложностями на сплаве из-за обмелевшей реки.
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