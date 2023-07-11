НАТО готова к нападению ЧВК «Вагнер»

НАТО готова обороняться от ЧВК «Вагнер». Об этом заявил действующий генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг.
«Мы готовы обороняться от любой угрозы, но пока мы не видим передвижения ЧВК „Вагнер“», — заявил Столтенберг перед началом в Вильнюсе саммита стран НАТО. Он отметил, что альянс пристально следит за перемещением частной армии Евгения Пригожина. Трансляция выступления Столтенберга шла на официальном сайте
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что НАТО укрепила защиту Вильнюса со стороны Белоруссии, чтобы обезопасить президента США Джо Байдена и лидеров других стран, которые входят в альянс. Глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил, что польскую границу усилят 500 полицейских и сотрудников контртеррористических подразделений из-за присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, передает телеканал 360.
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