Жители Нового Уренгоя не могут улететь в Екатеринбург

Самолет авиакомпании Red Wings в Новый Уренгой задерживается на пять часов

11 июля 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Ямальцы не могут вылететь в Екатеринбург из-за задержки самолета Red Wings в Кольцово Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Нового Уренгоя не могут улететь в Екатеринбург из-за задержки самолета авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Прибытие авиарейса в аэропорт газовой столицы ожидается в 19 часов 20 минут вместо 14 часов 20 минут, следует из данных онлайн-табла воздушной гавани. «Рейс WZ-1021 авиакомпании Red Wings. Время прилета по расписанию — 14:20, ожидаемое время прибытия 19:20», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Новый Уренгой. В пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя корреспонденту агентства подтвердили, что самолет задерживается в Екатеринбурге. Ямальцы вылетят в столицу Урала только после прибытия данного борта. Прибытие самолета из Екатеринбурга в Новый Уренгой ожидается с задержкой в пять часов Фото: скрин онлайн-табло аэропорта Новый Уренгой

Жители Нового Уренгоя не могут улететь в Екатеринбург из-за задержки самолета авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Прибытие авиарейса в аэропорт газовой столицы ожидается в 19 часов 20 минут вместо 14 часов 20 минут, следует из данных онлайн-табла воздушной гавани. «Рейс WZ-1021 авиакомпании Red Wings. Время прилета по расписанию — 14:20, ожидаемое время прибытия 19:20», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Новый Уренгой. В пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя корреспонденту агентства подтвердили, что самолет задерживается в Екатеринбурге. Ямальцы вылетят в столицу Урала только после прибытия данного борта.