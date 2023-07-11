Ямальцы не могут вылететь в Екатеринбург из-за задержки самолета Red Wings в Кольцово
Жители Нового Уренгоя не могут улететь в Екатеринбург из-за задержки самолета авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Прибытие авиарейса в аэропорт газовой столицы ожидается в 19 часов 20 минут вместо 14 часов 20 минут, следует из данных онлайн-табла воздушной гавани.
«Рейс WZ-1021 авиакомпании Red Wings. Время прилета по расписанию — 14:20, ожидаемое время прибытия 19:20», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Новый Уренгой.
В пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя корреспонденту агентства подтвердили, что самолет задерживается в Екатеринбурге. Ямальцы вылетят в столицу Урала только после прибытия данного борта.
Прибытие самолета из Екатеринбурга в Новый Уренгой ожидается с задержкой в пять часов
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