Жители Нового Уренгоя не могут улететь в Екатеринбург

Самолет авиакомпании Red Wings в Новый Уренгой задерживается на пять часов
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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, зал ожидания, аэродром, шереметьево, отдых, туристы, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б, табло вылета
Ямальцы не могут вылететь в Екатеринбург из-за задержки самолета Red Wings в Кольцово Фото:

Жители Нового Уренгоя не могут улететь в Екатеринбург из-за задержки самолета авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Прибытие авиарейса в аэропорт газовой столицы ожидается в 19 часов 20 минут вместо 14 часов 20 минут, следует из данных онлайн-табла воздушной гавани.

«Рейс WZ-1021 авиакомпании Red Wings. Время прилета по расписанию — 14:20, ожидаемое время прибытия 19:20», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Новый Уренгой.

В пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя корреспонденту агентства подтвердили, что самолет задерживается в Екатеринбурге. Ямальцы вылетят в столицу Урала только после прибытия данного борта.

Прибытие самолета из Екатеринбурга в Новый Уренгой ожидается с задержкой в пять часов
Прибытие самолета из Екатеринбурга в Новый Уренгой ожидается с задержкой в пять часов
Фото:

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Жители Нового Уренгоя не могут улететь в Екатеринбург из-за задержки самолета авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Прибытие авиарейса в аэропорт газовой столицы ожидается в 19 часов 20 минут вместо 14 часов 20 минут, следует из данных онлайн-табла воздушной гавани. «Рейс WZ-1021 авиакомпании Red Wings. Время прилета по расписанию — 14:20, ожидаемое время прибытия 19:20», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Новый Уренгой. В пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя корреспонденту агентства подтвердили, что самолет задерживается в Екатеринбурге. Ямальцы вылетят в столицу Урала только после прибытия данного борта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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