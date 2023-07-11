Челябинский и свердловский губернаторы утвердили план совместного сотрудничества. Фото

11 июля 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Губернаторы двух регионов подписали план взаимного сотрудничества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге Губернаторы Челябинской области Алексей Текслер и Свердловской области Евгений Куйвашев утвердили план сотрудничества на 2023—2025 годы в рамках выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU 11 июля сообщили в пресс-службе Текслера. «Губернаторы Челябинской и Свердловской областей Текслер и Куйвашев подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве на 2023—2025 годы. Подписание состоялось 11 июля на международной промышленной выставке „Иннопром-2023“», — уточнили в пресс-службе. План включает в себя мероприятия, содействующие развитию и укреплению торгово-экономических и инвестиционных связей. Также организацию деловых визитов, бизнес-миссий, участие в совместных конференциях, семинарах, форумах. Соглашение предусматривает взаимодействие в многих сферах: от агропромышленного комплекса до молодежной политики. План в рамках соглашения о сотрудничестве регионов подписали губернаторы Евгений Куйвашев (слева) и Алексей Текслер (справа) Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернаторы Челябинской области Алексей Текслер и Свердловской области Евгений Куйвашев утвердили план сотрудничества на 2023—2025 годы в рамках выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU 11 июля сообщили в пресс-службе Текслера. «Губернаторы Челябинской и Свердловской областей Текслер и Куйвашев подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве на 2023—2025 годы. Подписание состоялось 11 июля на международной промышленной выставке „Иннопром-2023“», — уточнили в пресс-службе. План включает в себя мероприятия, содействующие развитию и укреплению торгово-экономических и инвестиционных связей. Также организацию деловых визитов, бизнес-миссий, участие в совместных конференциях, семинарах, форумах. Соглашение предусматривает взаимодействие в многих сферах: от агропромышленного комплекса до молодежной политики.