Челябинский и свердловский губернаторы утвердили план совместного сотрудничества. Фото

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Иннопром 2023. Екатеринбург
Губернаторы двух регионов подписали план взаимного сотрудничества Фото:
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ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

Губернаторы Челябинской области Алексей Текслер и Свердловской области Евгений Куйвашев утвердили план сотрудничества на 2023—2025 годы в рамках выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU 11 июля сообщили в пресс-службе Текслера.

«Губернаторы Челябинской и Свердловской областей Текслер и Куйвашев подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве на 2023—2025 годы. Подписание состоялось 11 июля на международной промышленной выставке „Иннопром-2023“», — уточнили в пресс-службе.

План включает в себя мероприятия, содействующие развитию и укреплению торгово-экономических и инвестиционных связей. Также организацию деловых визитов, бизнес-миссий, участие в совместных конференциях, семинарах, форумах. Соглашение предусматривает взаимодействие в многих сферах: от агропромышленного комплекса до молодежной политики.

План в рамках соглашения о сотрудничестве регионов подписали губернаторы Евгений Куйвашев (слева) и Алексей Текслер (справа)
План в рамках соглашения о сотрудничестве регионов подписали губернаторы Евгений Куйвашев (слева) и Алексей Текслер (справа)
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Губернаторы Челябинской области Алексей Текслер и Свердловской области Евгений Куйвашев утвердили план сотрудничества на 2023—2025 годы в рамках выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU 11 июля сообщили в пресс-службе Текслера. «Губернаторы Челябинской и Свердловской областей Текслер и Куйвашев подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве на 2023—2025 годы. Подписание состоялось 11 июля на международной промышленной выставке „Иннопром-2023“», — уточнили в пресс-службе. План включает в себя мероприятия, содействующие развитию и укреплению торгово-экономических и инвестиционных связей. Также организацию деловых визитов, бизнес-миссий, участие в совместных конференциях, семинарах, форумах. Соглашение предусматривает взаимодействие в многих сферах: от агропромышленного комплекса до молодежной политики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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