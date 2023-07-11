Найденные в Пермском крае туристы не считали себя пропавшими

11 июля 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Туристы намерены завершить свой маршрут Фото: Сергей Русанов © URA.RU Туристы, которых искали спасатели в Пермском крае, заявили, что не считали себя пропавшими и не знали о поисках. Путешественники намерены завершить свой маршрут. «Нашли их в семи километрах от населенного пункта Безгодово, выше по течению Усьвы. Пострадавших нет, чувствуют себя хорошо, отдыхают, пропавшими себя не считают», — сообщает 59.RU со ссылкой на администрацию Губахинского округа. Туристы шли медленно из-за невысокой воды и порогов. Ранее на поиски путешественников были отправлены спасатели и врачи. Для спасательной операции им предоставили вертолет. Также на поиски привлекли следователей-криминалистов. Позже туристов нашли живыми и здоровыми.

Туристы, которых искали спасатели в Пермском крае, заявили, что не считали себя пропавшими и не знали о поисках. Путешественники намерены завершить свой маршрут. «Нашли их в семи километрах от населенного пункта Безгодово, выше по течению Усьвы. Пострадавших нет, чувствуют себя хорошо, отдыхают, пропавшими себя не считают», — сообщает 59.RU со ссылкой на администрацию Губахинского округа. Туристы шли медленно из-за невысокой воды и порогов. Ранее на поиски путешественников были отправлены спасатели и врачи. Для спасательной операции им предоставили вертолет. Также на поиски привлекли следователей-криминалистов. Позже туристов нашли живыми и здоровыми.