Найденные в Пермском крае туристы не считали себя пропавшими

Туристы, которых искали спасатели в Пермском крае, заявили, что не считали себя пропавшими и не знали о поисках. Путешественники намерены завершить свой маршрут.
«Нашли их в семи километрах от населенного пункта Безгодово, выше по течению Усьвы. Пострадавших нет, чувствуют себя хорошо, отдыхают, пропавшими себя не считают», — сообщает 59.RU со ссылкой на администрацию Губахинского округа. Туристы шли медленно из-за невысокой воды и порогов.
Ранее на поиски путешественников были отправлены спасатели и врачи. Для спасательной операции им предоставили вертолет. Также на поиски привлекли следователей-криминалистов. Позже туристов нашли живыми и здоровыми.
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