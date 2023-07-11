Найденные в Пермском крае туристы не считали себя пропавшими

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Природа и туризм в Пермском крае. Пермь, лес, рюкзаки, чп, помощь, чс, полевой лагерь, природа, поиск пропавших, туристы в пешем походе
Туристы намерены завершить свой маршрут Фото:

Туристы, которых искали спасатели в Пермском крае, заявили, что не считали себя пропавшими и не знали о поисках. Путешественники намерены завершить свой маршрут.

«Нашли их в семи километрах от населенного пункта Безгодово, выше по течению Усьвы. Пострадавших нет, чувствуют себя хорошо, отдыхают, пропавшими себя не считают», — сообщает 59.RU со ссылкой на администрацию Губахинского округа. Туристы шли медленно из-за невысокой воды и порогов.

Ранее на поиски путешественников были отправлены спасатели и врачи. Для спасательной операции им предоставили вертолет. Также на поиски привлекли следователей-криминалистов. Позже туристов нашли живыми и здоровыми.

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Туристы, которых искали спасатели в Пермском крае, заявили, что не считали себя пропавшими и не знали о поисках. Путешественники намерены завершить свой маршрут. «Нашли их в семи километрах от населенного пункта Безгодово, выше по течению Усьвы. Пострадавших нет, чувствуют себя хорошо, отдыхают, пропавшими себя не считают», — сообщает 59.RU со ссылкой на администрацию Губахинского округа. Туристы шли медленно из-за невысокой воды и порогов. Ранее на поиски путешественников были отправлены спасатели и врачи. Для спасательной операции им предоставили вертолет. Также на поиски привлекли следователей-криминалистов. Позже туристов нашли живыми и здоровыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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