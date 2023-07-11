11 июля 2023

Экономист объяснил, как падение курса рубля скажется на стоимости бензина

Экономист Гинько: ослабление рубля не даст сильного всплеска стоимости бензина в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме АЗС. г. Курган, топливо, азс, пистолеты азс, бензин
Во втором полугодии Россия увеличит производство нефтепродуктов Фото:

Ослабление курса рубля не даст сильного всплеска цен на бензин в России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт РАНХиГС при президенте РФ, экономист Владислав Гинько.

«Влияние изменения стоимости рубля к доллару США на цену бензина, особенно в рознице, а в не оптовом звене, является не очень большим. Ключевой здесь момент — это предложение, которое будет увеличиваться, а также объем спроса. Какого-то сильного всплеска цены бензина в рознице не будет», — сказал Владислав Гинько.

Кроме того, отметил экономист, во втором полугодии Россия значительно увеличит производство нефтепродуктов. «По предварительным данным, в июле резко увеличивается потенциал переработки нефти — почти на 40%. Это означает, что во втором полугодии стоит ожидать значительного увеличения производства нефтепродуктов в России, чем в первом», — уточнил собеседник агентства.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала нестабильный курс российской валюты «благом» для экономики страны. Сейчас курс евро опустился ниже 100 рублей, а доллар — ниже 90 рублей. В Кремле объяснили, что падение рубля не угрожает стабильности России.

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Ослабление курса рубля не даст сильного всплеска цен на бензин в России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт РАНХиГС при президенте РФ, экономист Владислав Гинько. «Влияние изменения стоимости рубля к доллару США на цену бензина, особенно в рознице, а в не оптовом звене, является не очень большим. Ключевой здесь момент — это предложение, которое будет увеличиваться, а также объем спроса. Какого-то сильного всплеска цены бензина в рознице не будет», — сказал Владислав Гинько. Кроме того, отметил экономист, во втором полугодии Россия значительно увеличит производство нефтепродуктов. «По предварительным данным, в июле резко увеличивается потенциал переработки нефти — почти на 40%. Это означает, что во втором полугодии стоит ожидать значительного увеличения производства нефтепродуктов в России, чем в первом», — уточнил собеседник агентства. Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала нестабильный курс российской валюты «благом» для экономики страны. Сейчас курс евро опустился ниже 100 рублей, а доллар — ниже 90 рублей. В Кремле объяснили, что падение рубля не угрожает стабильности России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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