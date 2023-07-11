Экономист объяснил, как падение курса рубля скажется на стоимости бензина

Экономист Гинько: ослабление рубля не даст сильного всплеска стоимости бензина в России

12 июля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Во втором полугодии Россия увеличит производство нефтепродуктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ослабление курса рубля не даст сильного всплеска цен на бензин в России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт РАНХиГС при президенте РФ, экономист Владислав Гинько. «Влияние изменения стоимости рубля к доллару США на цену бензина, особенно в рознице, а в не оптовом звене, является не очень большим. Ключевой здесь момент — это предложение, которое будет увеличиваться, а также объем спроса. Какого-то сильного всплеска цены бензина в рознице не будет», — сказал Владислав Гинько. Кроме того, отметил экономист, во втором полугодии Россия значительно увеличит производство нефтепродуктов. «По предварительным данным, в июле резко увеличивается потенциал переработки нефти — почти на 40%. Это означает, что во втором полугодии стоит ожидать значительного увеличения производства нефтепродуктов в России, чем в первом», — уточнил собеседник агентства. Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала нестабильный курс российской валюты «благом» для экономики страны. Сейчас курс евро опустился ниже 100 рублей, а доллар — ниже 90 рублей. В Кремле объяснили, что падение рубля не угрожает стабильности России.

Ослабление курса рубля не даст сильного всплеска цен на бензин в России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт РАНХиГС при президенте РФ, экономист Владислав Гинько. «Влияние изменения стоимости рубля к доллару США на цену бензина, особенно в рознице, а в не оптовом звене, является не очень большим. Ключевой здесь момент — это предложение, которое будет увеличиваться, а также объем спроса. Какого-то сильного всплеска цены бензина в рознице не будет», — сказал Владислав Гинько. Кроме того, отметил экономист, во втором полугодии Россия значительно увеличит производство нефтепродуктов. «По предварительным данным, в июле резко увеличивается потенциал переработки нефти — почти на 40%. Это означает, что во втором полугодии стоит ожидать значительного увеличения производства нефтепродуктов в России, чем в первом», — уточнил собеседник агентства. Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала нестабильный курс российской валюты «благом» для экономики страны. Сейчас курс евро опустился ниже 100 рублей, а доллар — ниже 90 рублей. В Кремле объяснили, что падение рубля не угрожает стабильности России.