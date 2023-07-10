Курганец приготовил в аномальному жару яичницу с колбасой на фундаменте своего дома. Видео

11 июля 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

В Шадринске мужчина на солнце пожарил яичницу с колбасой (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель города Шадринска (Курганская область) приготовил в аномальному жару яичницу с колбасой на фундаменте дома, покрытого профнастилом. Видео с готовкой блюда горожанин опубликовал в соцсетях. Ранее мужчина таким же образом жарил яйца. «У меня новая рубрика — кулинарные возможности. Сегодня у нас не просто жареное яичко, а с колбаской. Колбаска уже шкварчит, очень хорошо шкварчит. Лепота! Экономия газа», — говорит мужчина на видео, опубликованном в группе «ШАДРИНСК-РЕГИОН 45» в соцсети «ВКонтакте». Также автор показал свой термометр, на котором в тени была температура в 50 градусов. Ранее URA.RU писало, что Курган в третий раз за лето стал самым жарким городом страны. По данным Росгидромета, 11 июля температура достигла отметки в 40,3 градуса. До этого в топ-3 самых жарких мест России также входили курганские города Макушино и Шадринск.

Житель города Шадринска (Курганская область) приготовил в аномальному жару яичницу с колбасой на фундаменте дома, покрытого профнастилом. Видео с готовкой блюда горожанин опубликовал в соцсетях. Ранее мужчина таким же образом жарил яйца. «У меня новая рубрика — кулинарные возможности. Сегодня у нас не просто жареное яичко, а с колбаской. Колбаска уже шкварчит, очень хорошо шкварчит. Лепота! Экономия газа», — говорит мужчина на видео, опубликованном в группе «ШАДРИНСК-РЕГИОН 45» в соцсети «ВКонтакте». Также автор показал свой термометр, на котором в тени была температура в 50 градусов. Ранее URA.RU писало, что Курган в третий раз за лето стал самым жарким городом страны. По данным Росгидромета, 11 июля температура достигла отметки в 40,3 градуса. До этого в топ-3 самых жарких мест России также входили курганские города Макушино и Шадринск.