10 июля 2023

Курганец приготовил в аномальному жару яичницу с колбасой на фундаменте своего дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Шадринске мужчина на солнце пожарил яичницу с колбасой (архивное фото) Фото:

Житель города Шадринска (Курганская область) приготовил в аномальному жару яичницу с колбасой на фундаменте дома, покрытого профнастилом. Видео с готовкой блюда горожанин опубликовал в соцсетях. Ранее мужчина таким же образом жарил яйца.

«У меня новая рубрика — кулинарные возможности. Сегодня у нас не просто жареное яичко, а с колбаской. Колбаска уже шкварчит, очень хорошо шкварчит. Лепота! Экономия газа», — говорит мужчина на видео, опубликованном в группе «ШАДРИНСК-РЕГИОН 45» в соцсети «ВКонтакте». Также автор показал свой термометр, на котором в тени была температура в 50 градусов.

Ранее URA.RU писало, что Курган в третий раз за лето стал самым жарким городом страны. По данным Росгидромета, 11 июля температура достигла отметки в 40,3 градуса. До этого в топ-3 самых жарких мест России также входили курганские города Макушино и Шадринск.

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Житель города Шадринска (Курганская область) приготовил в аномальному жару яичницу с колбасой на фундаменте дома, покрытого профнастилом. Видео с готовкой блюда горожанин опубликовал в соцсетях. Ранее мужчина таким же образом жарил яйца. «У меня новая рубрика — кулинарные возможности. Сегодня у нас не просто жареное яичко, а с колбаской. Колбаска уже шкварчит, очень хорошо шкварчит. Лепота! Экономия газа», — говорит мужчина на видео, опубликованном в группе «ШАДРИНСК-РЕГИОН 45» в соцсети «ВКонтакте». Также автор показал свой термометр, на котором в тени была температура в 50 градусов. Ранее URA.RU писало, что Курган в третий раз за лето стал самым жарким городом страны. По данным Росгидромета, 11 июля температура достигла отметки в 40,3 градуса. До этого в топ-3 самых жарких мест России также входили курганские города Макушино и Шадринск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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