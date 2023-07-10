Губернатор Шумков планирует отправить курганских бизнесменов в Китай

11 июля 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Губернатор Курганской области планирует отправить делегацию бизнесменов в Китай Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков планирует отправить делегацию бизнесменов в Китай. Об этом сообщил глава региона в своем telegram-канале. «VII Российско-Китайское ЭКСПО проходит параллельно с „Иннопромом“. Это особенно важно. Планируем в этом году отправить в Китайскую Народную республику делегацию наших предприятий с официальным визитом», — написал Шумков. В том же сообщении губернатор отметил, что показатель экспорта из Курганской области за 2022 году вырос на 21% и еще подрос в первом квартале 2023 года. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Елена Ситникова подписала соглашение об установлении партнерских связей между Курганом и китайским городским округом Юйлинь. Также сообщалось, что губернатор Шумков провел встречу с китайскими предпринимателями.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков планирует отправить делегацию бизнесменов в Китай. Об этом сообщил глава региона в своем telegram-канале. «VII Российско-Китайское ЭКСПО проходит параллельно с „Иннопромом“. Это особенно важно. Планируем в этом году отправить в Китайскую Народную республику делегацию наших предприятий с официальным визитом», — написал Шумков. В том же сообщении губернатор отметил, что показатель экспорта из Курганской области за 2022 году вырос на 21% и еще подрос в первом квартале 2023 года. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Елена Ситникова подписала соглашение об установлении партнерских связей между Курганом и китайским городским округом Юйлинь. Также сообщалось, что губернатор Шумков провел встречу с китайскими предпринимателями.