10 июля 2023

Губернатор Шумков планирует отправить курганских бизнесменов в Китай

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, шумков вадим, шапша владислав
Губернатор Курганской области планирует отправить делегацию бизнесменов в Китай Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков планирует отправить делегацию бизнесменов в Китай. Об этом сообщил глава региона в своем telegram-канале.

«VII Российско-Китайское ЭКСПО проходит параллельно с „Иннопромом“. Это особенно важно. Планируем в этом году отправить в Китайскую Народную республику делегацию наших предприятий с официальным визитом», — написал Шумков. В том же сообщении губернатор отметил, что показатель экспорта из Курганской области за 2022 году вырос на 21% и еще подрос в первом квартале 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Елена Ситникова подписала соглашение об установлении партнерских связей между Курганом и китайским городским округом Юйлинь. Также сообщалось, что губернатор Шумков провел встречу с китайскими предпринимателями.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков планирует отправить делегацию бизнесменов в Китай. Об этом сообщил глава региона в своем telegram-канале. «VII Российско-Китайское ЭКСПО проходит параллельно с „Иннопромом“. Это особенно важно. Планируем в этом году отправить в Китайскую Народную республику делегацию наших предприятий с официальным визитом», — написал Шумков. В том же сообщении губернатор отметил, что показатель экспорта из Курганской области за 2022 году вырос на 21% и еще подрос в первом квартале 2023 года. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Елена Ситникова подписала соглашение об установлении партнерских связей между Курганом и китайским городским округом Юйлинь. Также сообщалось, что губернатор Шумков провел встречу с китайскими предпринимателями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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