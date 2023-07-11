Власти с ошибками отчитались о ремонте Некрасовского моста в Кургане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Баннер с ошибкой. Курган, баннер
Курганские власти с ошибками отчитались о ремонте Некрасовского моста Фото:

В Кургане на табличке с отчетом о завершении ремонтных работ на Некрасовском мосту была допущена ошибка. Об этом сообщил читатель URA.RU.

Вместо положенной «ул. Пролетарской» на табличке указали несуществующую в городе улицу — «Пролетаскую». «Данный баннер был изготовлен подрядной организацией, которая проводила ремонт путепровода. В ближайшее время он будет заменен на новый», — объяснили в пресс-службе администрации города. На предоставленном URA.RU видео, можно заметить ошибку, которая была допущена названии улицы.

Ремонтные работы на Некрасовском путепроводе начались в апреле 2022 года. По заявлению мэра Кургана Елены Ситниковой работа подрядной организации шла в соответствии с графиком.

Ранее URA.RU писало, что власти обещали завершить работу к концу строительного сезона 2023 года. Для завершения требовались перенос кабельных линий связи, установка металлических щитов у опор освещения и демонтаж лестничных сходов.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на табличке с отчетом о завершении ремонтных работ на Некрасовском мосту была допущена ошибка. Об этом сообщил читатель URA.RU. Вместо положенной «ул. Пролетарской» на табличке указали несуществующую в городе улицу — «Пролетаскую». «Данный баннер был изготовлен подрядной организацией, которая проводила ремонт путепровода. В ближайшее время он будет заменен на новый», — объяснили в пресс-службе администрации города. На предоставленном URA.RU видео, можно заметить ошибку, которая была допущена названии улицы. Ремонтные работы на Некрасовском путепроводе начались в апреле 2022 года. По заявлению мэра Кургана Елены Ситниковой работа подрядной организации шла в соответствии с графиком. Ранее URA.RU писало, что власти обещали завершить работу к концу строительного сезона 2023 года. Для завершения требовались перенос кабельных линий связи, установка металлических щитов у опор освещения и демонтаж лестничных сходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...