10 июля 2023

В ЯНАО медики будут проходить тестирование на профпригодность

В ЯНАО вводится новая программа для повышения качества медобслуживания
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО начнут внедрять новую модель при трудоустройстве медработников Фото:

В департаменте здравоохранения ЯНАО разработали новую программу, направленную на повышение качества медицинского обслуживания. Согласно ей, медицинские работники должны проходить тестирование на профессиональные компетенции и психологическую устойчивость, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Департамент здравоохранения ЯНАО разработал программу повышения качества оказания медицинской помощи на 2023—2025 годы. Теперь при устройстве на работу медики будут проходить обязательное тестирование психологических и профессиональных компетенций, испытательный срок на новом месте составит три месяца», — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Врачей и медсестер, а также сотрудников регистратур и колл-центров будут обучать клиентоориентированности в общении с пациентами. Также упор будет сделан на сокращение ожидания сроков приема специалистов, совершенствовании диагностики в определении заболеваний и контроле за сроками лечения.

Программа предусматривает повышение квалификации медперсонала в лучших федеральных центрах. Также планируется оснастить все лечебные учреждения кулерами, автоматами для продажи бахил и другими удобствами.

Ранее URA.RU рассказало, что ЯНАО стал одним из лидеров по организации записи к врачам. Об этом свидетельствует увеличение числа слотов для записи и возросшее количество успешно записавшихся пациентов.

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В департаменте здравоохранения ЯНАО разработали новую программу, направленную на повышение качества медицинского обслуживания. Согласно ей, медицинские работники должны проходить тестирование на профессиональные компетенции и психологическую устойчивость, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Департамент здравоохранения ЯНАО разработал программу повышения качества оказания медицинской помощи на 2023—2025 годы. Теперь при устройстве на работу медики будут проходить обязательное тестирование психологических и профессиональных компетенций, испытательный срок на новом месте составит три месяца», — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Врачей и медсестер, а также сотрудников регистратур и колл-центров будут обучать клиентоориентированности в общении с пациентами. Также упор будет сделан на сокращение ожидания сроков приема специалистов, совершенствовании диагностики в определении заболеваний и контроле за сроками лечения. Программа предусматривает повышение квалификации медперсонала в лучших федеральных центрах. Также планируется оснастить все лечебные учреждения кулерами, автоматами для продажи бахил и другими удобствами. Ранее URA.RU рассказало, что ЯНАО стал одним из лидеров по организации записи к врачам. Об этом свидетельствует увеличение числа слотов для записи и возросшее количество успешно записавшихся пациентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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