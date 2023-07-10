В ЯНАО медики будут проходить тестирование на профпригодность

В ЯНАО вводится новая программа для повышения качества медобслуживания

В ЯНАО начнут внедрять новую модель при трудоустройстве медработников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В департаменте здравоохранения ЯНАО разработали новую программу, направленную на повышение качества медицинского обслуживания. Согласно ей, медицинские работники должны проходить тестирование на профессиональные компетенции и психологическую устойчивость, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Департамент здравоохранения ЯНАО разработал программу повышения качества оказания медицинской помощи на 2023—2025 годы. Теперь при устройстве на работу медики будут проходить обязательное тестирование психологических и профессиональных компетенций, испытательный срок на новом месте составит три месяца», — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Врачей и медсестер, а также сотрудников регистратур и колл-центров будут обучать клиентоориентированности в общении с пациентами. Также упор будет сделан на сокращение ожидания сроков приема специалистов, совершенствовании диагностики в определении заболеваний и контроле за сроками лечения.

Программа предусматривает повышение квалификации медперсонала в лучших федеральных центрах. Также планируется оснастить все лечебные учреждения кулерами, автоматами для продажи бахил и другими удобствами.

Ранее URA.RU рассказало, что ЯНАО стал одним из лидеров по организации записи к врачам. Об этом свидетельствует увеличение числа слотов для записи и возросшее количество успешно записавшихся пациентов.