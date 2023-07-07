Тюменская область и ЯНАО вошли в число регионов-лидеров проекта Минздрава РФ

07 июля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

В «тюменской матрешке» проще всего записаться к врачу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская область и ЯНАО вошли в число лидеров среди регионов России по организации записи к врачам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. «Пять регионов России стали лидерами реализации пилотного проекта по внедрению методических рекомендаций „Организация записи на прием к врачу“. Это Липецкая область, Тульская область, Тюменская область, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ», — рассказали в министерстве. По данным Минздрава, в регионах-лидерах на 21% выросло общее число слотов в расписании врачей; более чем на 23% увеличилось число успешно записавшихся пациентов; на 33% снизилось число потерянных звонков из-за отсутствия свободной линии в колл-центре. Кроме того, число звонков для обратной связи, уточняющих цель обращения, увеличилось в 12 раз.

Тюменская область и ЯНАО вошли в число лидеров среди регионов России по организации записи к врачам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. «Пять регионов России стали лидерами реализации пилотного проекта по внедрению методических рекомендаций „Организация записи на прием к врачу“. Это Липецкая область, Тульская область, Тюменская область, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ», — рассказали в министерстве. По данным Минздрава, в регионах-лидерах на 21% выросло общее число слотов в расписании врачей; более чем на 23% увеличилось число успешно записавшихся пациентов; на 33% снизилось число потерянных звонков из-за отсутствия свободной линии в колл-центре. Кроме того, число звонков для обратной связи, уточняющих цель обращения, увеличилось в 12 раз.