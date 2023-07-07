Тюменская область и ЯНАО вошли в число регионов-лидеров проекта Минздрава РФ

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В «тюменской матрешке» проще всего записаться к врачу Фото:

Тюменская область и ЯНАО вошли в число лидеров среди регионов России по организации записи к врачам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«Пять регионов России стали лидерами реализации пилотного проекта по внедрению методических рекомендаций „Организация записи на прием к врачу“. Это Липецкая область, Тульская область, Тюменская область, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ», — рассказали в министерстве.

По данным Минздрава, в регионах-лидерах на 21% выросло общее число слотов в расписании врачей; более чем на 23% увеличилось число успешно записавшихся пациентов; на 33% снизилось число потерянных звонков из-за отсутствия свободной линии в колл-центре. Кроме того, число звонков для обратной связи, уточняющих цель обращения, увеличилось в 12 раз.

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Тюменская область и ЯНАО вошли в число лидеров среди регионов России по организации записи к врачам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. «Пять регионов России стали лидерами реализации пилотного проекта по внедрению методических рекомендаций „Организация записи на прием к врачу“. Это Липецкая область, Тульская область, Тюменская область, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ», — рассказали в министерстве. По данным Минздрава, в регионах-лидерах на 21% выросло общее число слотов в расписании врачей; более чем на 23% увеличилось число успешно записавшихся пациентов; на 33% снизилось число потерянных звонков из-за отсутствия свободной линии в колл-центре. Кроме того, число звонков для обратной связи, уточняющих цель обращения, увеличилось в 12 раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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