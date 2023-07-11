В США предсказали Украине потерю двух крупных городов

Newsweek: Украина рискует потерять Харьков и Одессу без войск НАТО

11 июля 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

В США назвали города, которые могут перейти России Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Россия скорректирует свои планы после провального контрнаступления ВСУ, Украина рискует потерять Одессу и Харьков, особенно без помощи войск НАТО. Так считают обозреватели американского журнала Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер. «Так как насчет ввода войск НАТО на Украину? Эскалация — это, возможно, <…> единственный способ для Зеленского удержать Харьков и Одессу», — говорится в публикации. По их мнению, широко разрекламированное весеннее контрнаступление ВСУ оказалось провальным. Они подчеркнули, что ни один аналитик, придерживающийся объективной точки зрения, не верит, что Украина сможет самостоятельно захватить утраченные территории. Украина начала контрнаступление в начале июня. В настоящий момент оно превратилось в позиционные бои, в результате которых Киев несет потери.Президент Украины Владимир Зеленский признал, что темпы контрнаступления ВСУ не оправдали его ожиданий. С начала наступления Украина потеряла 21 украинский самолет, 5 вертолетов и 1 244 танка.

Если Россия скорректирует свои планы после провального контрнаступления ВСУ, Украина рискует потерять Одессу и Харьков, особенно без помощи войск НАТО. Так считают обозреватели американского журнала Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер. «Так как насчет ввода войск НАТО на Украину? Эскалация — это, возможно, <…> единственный способ для Зеленского удержать Харьков и Одессу», — говорится в публикации. По их мнению, широко разрекламированное весеннее контрнаступление ВСУ оказалось провальным. Они подчеркнули, что ни один аналитик, придерживающийся объективной точки зрения, не верит, что Украина сможет самостоятельно захватить утраченные территории. Украина начала контрнаступление в начале июня. В настоящий момент оно превратилось в позиционные бои, в результате которых Киев несет потери.Президент Украины Владимир Зеленский признал, что темпы контрнаступления ВСУ не оправдали его ожиданий. С начала наступления Украина потеряла 21 украинский самолет, 5 вертолетов и 1 244 танка.