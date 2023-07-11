11 июля 2023

В США предсказали Украине потерю двух крупных городов

Newsweek: Украина рискует потерять Харьков и Одессу без войск НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина, архив. Пермь, украинцы, одесса, ukraine, odessa, памятник екатерине
В США назвали города, которые могут перейти России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если Россия скорректирует свои планы после провального контрнаступления ВСУ, Украина рискует потерять Одессу и Харьков, особенно без помощи войск НАТО. Так считают обозреватели американского журнала Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.

«Так как насчет ввода войск НАТО на Украину? Эскалация — это, возможно, <…> единственный способ для Зеленского удержать Харьков и Одессу», — говорится в публикации.

По их мнению, широко разрекламированное весеннее контрнаступление ВСУ оказалось провальным. Они подчеркнули, что ни один аналитик, придерживающийся объективной точки зрения, не верит, что Украина сможет самостоятельно захватить утраченные территории.

Украина начала контрнаступление в начале июня. В настоящий момент оно превратилось в позиционные бои, в результате которых Киев несет потери.Президент Украины Владимир Зеленский признал, что темпы контрнаступления ВСУ не оправдали его ожиданий. С начала наступления Украина потеряла 21 украинский самолет, 5 вертолетов и 1 244 танка.

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Если Россия скорректирует свои планы после провального контрнаступления ВСУ, Украина рискует потерять Одессу и Харьков, особенно без помощи войск НАТО. Так считают обозреватели американского журнала Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер. «Так как насчет ввода войск НАТО на Украину? Эскалация — это, возможно, <…> единственный способ для Зеленского удержать Харьков и Одессу», — говорится в публикации. По их мнению, широко разрекламированное весеннее контрнаступление ВСУ оказалось провальным. Они подчеркнули, что ни один аналитик, придерживающийся объективной точки зрения, не верит, что Украина сможет самостоятельно захватить утраченные территории. Украина начала контрнаступление в начале июня. В настоящий момент оно превратилось в позиционные бои, в результате которых Киев несет потери.Президент Украины Владимир Зеленский признал, что темпы контрнаступления ВСУ не оправдали его ожиданий. С начала наступления Украина потеряла 21 украинский самолет, 5 вертолетов и 1 244 танка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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