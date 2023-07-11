11 июля 2023

Пять иностранцев запросили помощи спасателей с Эльбруса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кавказские горы в окрестностях Эльбруса, природа россии, природа кавказа, приэльбрусье, гора эльбрус, туризм, горы
Среди туристов есть белорусы Фото:

Группа туристов из пяти человек запросила помощи у спасателей при спуске с горы Эльбрус. Об этом сообщили в МЧС, отметив, что одному из туристов стало плохо.

«При спуске с горы Эльбрус на высоте 5300 метров тургруппа из пяти человек попросила о помощи. Двум участникам стало плохо», — сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что поход не был зарегистрирован в МЧС России. Также известно, что в группе есть туристы из Республики Беларусь.

Ранее сообщалось, что туристы застряли на Эльбрусе из-за плохой погоды. Они не могли спуститься с высоты 5,3 тысячи метров.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группа туристов из пяти человек запросила помощи у спасателей при спуске с горы Эльбрус. Об этом сообщили в МЧС, отметив, что одному из туристов стало плохо. «При спуске с горы Эльбрус на высоте 5300 метров тургруппа из пяти человек попросила о помощи. Двум участникам стало плохо», — сообщили в МЧС. В ведомстве уточнили, что поход не был зарегистрирован в МЧС России. Также известно, что в группе есть туристы из Республики Беларусь. Ранее сообщалось, что туристы застряли на Эльбрусе из-за плохой погоды. Они не могли спуститься с высоты 5,3 тысячи метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...