Пять иностранцев запросили помощи спасателей с Эльбруса

Среди туристов есть белорусы
Группа туристов из пяти человек запросила помощи у спасателей при спуске с горы Эльбрус. Об этом сообщили в МЧС, отметив, что одному из туристов стало плохо.
«При спуске с горы Эльбрус на высоте 5300 метров тургруппа из пяти человек попросила о помощи. Двум участникам стало плохо», — сообщили в МЧС.
В ведомстве уточнили, что поход не был зарегистрирован в МЧС России. Также известно, что в группе есть туристы из Республики Беларусь.
Ранее сообщалось, что туристы застряли на Эльбрусе из-за плохой погоды. Они не могли спуститься с высоты 5,3 тысячи метров.
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