Пять иностранцев запросили помощи спасателей с Эльбруса

12 июля 2023 в 00:15 Размер текста - 17 +

Среди туристов есть белорусы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Группа туристов из пяти человек запросила помощи у спасателей при спуске с горы Эльбрус. Об этом сообщили в МЧС, отметив, что одному из туристов стало плохо. «При спуске с горы Эльбрус на высоте 5300 метров тургруппа из пяти человек попросила о помощи. Двум участникам стало плохо», — сообщили в МЧС. В ведомстве уточнили, что поход не был зарегистрирован в МЧС России. Также известно, что в группе есть туристы из Республики Беларусь. Ранее сообщалось, что туристы застряли на Эльбрусе из-за плохой погоды. Они не могли спуститься с высоты 5,3 тысячи метров.

Группа туристов из пяти человек запросила помощи у спасателей при спуске с горы Эльбрус. Об этом сообщили в МЧС, отметив, что одному из туристов стало плохо. «При спуске с горы Эльбрус на высоте 5300 метров тургруппа из пяти человек попросила о помощи. Двум участникам стало плохо», — сообщили в МЧС. В ведомстве уточнили, что поход не был зарегистрирован в МЧС России. Также известно, что в группе есть туристы из Республики Беларусь. Ранее сообщалось, что туристы застряли на Эльбрусе из-за плохой погоды. Они не могли спуститься с высоты 5,3 тысячи метров.