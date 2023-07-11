Долгожданный концерт скандального рэпера в Екатеринбурге отменен

Концерт рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин), который должен был пройти в Екатеринбурге 16 июля, отменили. Причина в том, что рэпером заинтересовались правоохранительные органы, сообщили организаторы концерта в соцсети.
«Причина сложная, но, если упростить ее до одного предложения — владельцам площадок и организаторам выступлений объявлены официальные предостережения от МВД. В связи с делом, которое возбудили еще до первого переноса и которое набирает обороты прямо сейчас», — написали организаторы концерта в telegram-канале «СТАЯ ЕКБ».
Деньги за купленные билеты вернут в полном объеме в течение 10 рабочих дней. «Мы будем следить за развитием ситуации и продолжим сотрудничество с артистом в скором будущем», — добавили организаторы.
Ранее URA.RU сообщало, что Big Baby Tape проверят на пропаганду употребления наркотиков после обращения главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной в Следственный комитет РФ, МВД и прокуратуру. Концерт репера сначала планировали на 8 июня, позже мероприятие перенесли на 16 июля.
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