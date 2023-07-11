11 июля 2023

Долгожданный концерт скандального рэпера в Екатеринбурге отменен

В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Big Baby Tape
© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-группа «Воланд». Курган , барабаны, рок концерт, музыкальная группа, рок, рок группа, ударные инструменты
Концерт Big Baby Tape, который должен был быть 16 июля в Екатеринбурге, отменили Фото:

Концерт рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин), который должен был пройти в Екатеринбурге 16 июля, отменили. Причина в том, что рэпером заинтересовались правоохранительные органы, сообщили организаторы концерта в соцсети.

«Причина сложная, но, если упростить ее до одного предложения — владельцам площадок и организаторам выступлений объявлены официальные предостережения от МВД. В связи с делом, которое возбудили еще до первого переноса и которое набирает обороты прямо сейчас», — написали организаторы концерта в telegram-канале «СТАЯ ЕКБ».

Деньги за купленные билеты вернут в полном объеме в течение 10 рабочих дней. «Мы будем следить за развитием ситуации и продолжим сотрудничество с артистом в скором будущем», — добавили организаторы.

Ранее URA.RU сообщало, что Big Baby Tape проверят на пропаганду употребления наркотиков после обращения главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной в Следственный комитет РФ, МВД и прокуратуру. Концерт репера сначала планировали на 8 июня, позже мероприятие перенесли на 16 июля.

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Концерт рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин), который должен был пройти в Екатеринбурге 16 июля, отменили. Причина в том, что рэпером заинтересовались правоохранительные органы, сообщили организаторы концерта в соцсети. «Причина сложная, но, если упростить ее до одного предложения — владельцам площадок и организаторам выступлений объявлены официальные предостережения от МВД. В связи с делом, которое возбудили еще до первого переноса и которое набирает обороты прямо сейчас», — написали организаторы концерта в telegram-канале «СТАЯ ЕКБ». Деньги за купленные билеты вернут в полном объеме в течение 10 рабочих дней. «Мы будем следить за развитием ситуации и продолжим сотрудничество с артистом в скором будущем», — добавили организаторы. Ранее URA.RU сообщало, что Big Baby Tape проверят на пропаганду употребления наркотиков после обращения главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной в Следственный комитет РФ, МВД и прокуратуру. Концерт репера сначала планировали на 8 июня, позже мероприятие перенесли на 16 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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