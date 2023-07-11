«Ведомости»: нападение на адвоката Пономареву связано с делом о наркоторговле

12 июля 2023 в 03:35 Размер текста - 17 +

Нападение на адвоката Пономареву в Москве произошло из-за дела о наркоторговле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Нападение в Москве на адвоката Елену Пономареву связано с делом о наркоторговле. Об этом сообщили источники. «Елену Пономареву преследовали из-за участия в деле о торговле наркотиками в даркнете. С помощью угроз ей и ее семье от женщины требовали дать показания для признания недействительными следственных действий, которые могли указывать на одного из фигурантов дела», — пишут «Ведомости», ссылаясь на свои источники. Уточняется, что под стражу заключили задержанных по подозрению в нападении на адвоката Пономареву. Ими оказались, пишет издание, Павел Морозов, а также Игорь Карпов. Действия нападавших были квалифицированы как хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК). Ранее сообщалось, адвокат Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени в результате нападения. Неизвестные облили ее зеленкой. Об этом женщина рассказала на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». Затем двое мужчин, подозреваемые в нападении с зеленкой на адвоката Елену Пономареву, были задержаны. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство».

Нападение в Москве на адвоката Елену Пономареву связано с делом о наркоторговле. Об этом сообщили источники. «Елену Пономареву преследовали из-за участия в деле о торговле наркотиками в даркнете. С помощью угроз ей и ее семье от женщины требовали дать показания для признания недействительными следственных действий, которые могли указывать на одного из фигурантов дела», — пишут «Ведомости», ссылаясь на свои источники. Уточняется, что под стражу заключили задержанных по подозрению в нападении на адвоката Пономареву. Ими оказались, пишет издание, Павел Морозов, а также Игорь Карпов. Действия нападавших были квалифицированы как хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК). Ранее сообщалось, адвокат Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени в результате нападения. Неизвестные облили ее зеленкой. Об этом женщина рассказала на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». Затем двое мужчин, подозреваемые в нападении с зеленкой на адвоката Елену Пономареву, были задержаны. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство».