11 июля 2023

«Ведомости»: нападение на адвоката Пономареву связано с делом о наркоторговле

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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Нападение на адвоката Пономареву в Москве произошло из-за дела о наркоторговле Фото:

Нападение в Москве на адвоката Елену Пономареву связано с делом о наркоторговле. Об этом сообщили источники.

«Елену Пономареву преследовали из-за участия в деле о торговле наркотиками в даркнете. С помощью угроз ей и ее семье от женщины требовали дать показания для признания недействительными следственных действий, которые могли указывать на одного из фигурантов дела», — пишут «Ведомости», ссылаясь на свои источники.

Уточняется, что под стражу заключили задержанных по подозрению в нападении на адвоката Пономареву. Ими оказались, пишет издание, Павел Морозов, а также Игорь Карпов. Действия нападавших были квалифицированы как хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК).

Ранее сообщалось, адвокат Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени в результате нападения. Неизвестные облили ее зеленкой. Об этом женщина рассказала на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». Затем двое мужчин, подозреваемые в нападении с зеленкой на адвоката Елену Пономареву, были задержаны. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство».

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Нападение в Москве на адвоката Елену Пономареву связано с делом о наркоторговле. Об этом сообщили источники. «Елену Пономареву преследовали из-за участия в деле о торговле наркотиками в даркнете. С помощью угроз ей и ее семье от женщины требовали дать показания для признания недействительными следственных действий, которые могли указывать на одного из фигурантов дела», — пишут «Ведомости», ссылаясь на свои источники. Уточняется, что под стражу заключили задержанных по подозрению в нападении на адвоката Пономареву. Ими оказались, пишет издание, Павел Морозов, а также Игорь Карпов. Действия нападавших были квалифицированы как хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК). Ранее сообщалось, адвокат Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени в результате нападения. Неизвестные облили ее зеленкой. Об этом женщина рассказала на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». Затем двое мужчин, подозреваемые в нападении с зеленкой на адвоката Елену Пономареву, были задержаны. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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