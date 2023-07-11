Активист из Швеции решил сжечь устав НАТО вместо Корана

12 июля 2023 в 04:15 Размер текста - 17 +

Изначально активист собирался сжечь Коран, но передумал Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Активист из Хельсингборга (Швеция) Лукас собирается сжечь устав стран НАТО, чтобы остановить присоединение страны к альянсу. Ранее активист ради этого собирался сжечь священную книгу мусульман Коран, однако передумал, сообщили в шведской газете. «У меня есть много что сказать на манифестации о НАТО и о шведском государстве. Я хочу принести извинения всем, кого это [желание сжечь Коран] обидело и причинило боль», — передает слова Лукаса шведская газета Aftonbladet . Теперь активист планирует сжечь устав стран НАТО. Лукас считает, что своим поступком попытается остановить или замедлить присоединение Швеции к альянсу. Акцию сожжения активист проведет 12 июля на центральной площади Хельсингборга Стурторгет. Ранее URA.RU сообщало, что парламент Турции намерен ратифицировать вступление Швеции в НАТО до 21 июля. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к негативным последствиям для безопасности России, и РФ будет вынуждена принять меры.

Активист из Хельсингборга (Швеция) Лукас собирается сжечь устав стран НАТО, чтобы остановить присоединение страны к альянсу. Ранее активист ради этого собирался сжечь священную книгу мусульман Коран, однако передумал, сообщили в шведской газете. «У меня есть много что сказать на манифестации о НАТО и о шведском государстве. Я хочу принести извинения всем, кого это [желание сжечь Коран] обидело и причинило боль», — передает слова Лукаса шведская газета Aftonbladet. Теперь активист планирует сжечь устав стран НАТО. Лукас считает, что своим поступком попытается остановить или замедлить присоединение Швеции к альянсу. Акцию сожжения активист проведет 12 июля на центральной площади Хельсингборга Стурторгет. Ранее URA.RU сообщало, что парламент Турции намерен ратифицировать вступление Швеции в НАТО до 21 июля. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к негативным последствиям для безопасности России, и РФ будет вынуждена принять меры.