Активист из Швеции решил сжечь устав НАТО вместо Корана

Активист из Хельсингборга (Швеция) Лукас собирается сжечь устав стран НАТО, чтобы остановить присоединение страны к альянсу. Ранее активист ради этого собирался сжечь священную книгу мусульман Коран, однако передумал, сообщили в шведской газете.
«У меня есть много что сказать на манифестации о НАТО и о шведском государстве. Я хочу принести извинения всем, кого это [желание сжечь Коран] обидело и причинило боль», — передает слова Лукаса шведская газета
Теперь активист планирует сжечь устав стран НАТО. Лукас считает, что своим поступком попытается остановить или замедлить присоединение Швеции к альянсу. Акцию сожжения активист проведет 12 июля на центральной площади Хельсингборга Стурторгет.
Ранее URA.RU сообщало, что парламент Турции намерен ратифицировать вступление Швеции в НАТО до 21 июля. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к негативным последствиям для безопасности России, и РФ будет вынуждена принять меры.
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