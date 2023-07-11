11 июля 2023

Активист из Швеции решил сжечь устав НАТО вместо Корана

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Клипарт. Магнитогорск, религия, коран, книга
Изначально активист собирался сжечь Коран, но передумал Фото:
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Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Активист из Хельсингборга (Швеция) Лукас собирается сжечь устав стран НАТО, чтобы остановить присоединение страны к альянсу. Ранее активист ради этого собирался сжечь священную книгу мусульман Коран, однако передумал, сообщили в шведской газете.

«У меня есть много что сказать на манифестации о НАТО и о шведском государстве. Я хочу принести извинения всем, кого это [желание сжечь Коран] обидело и причинило боль», — передает слова Лукаса шведская газета Aftonbladet.

Теперь активист планирует сжечь устав стран НАТО. Лукас считает, что своим поступком попытается остановить или замедлить присоединение Швеции к альянсу. Акцию сожжения активист проведет 12 июля на центральной площади Хельсингборга Стурторгет.

Ранее URA.RU сообщало, что парламент Турции намерен ратифицировать вступление Швеции в НАТО до 21 июля. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к негативным последствиям для безопасности России, и РФ будет вынуждена принять меры.

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Активист из Хельсингборга (Швеция) Лукас собирается сжечь устав стран НАТО, чтобы остановить присоединение страны к альянсу. Ранее активист ради этого собирался сжечь священную книгу мусульман Коран, однако передумал, сообщили в шведской газете. «У меня есть много что сказать на манифестации о НАТО и о шведском государстве. Я хочу принести извинения всем, кого это [желание сжечь Коран] обидело и причинило боль», — передает слова Лукаса шведская газета Aftonbladet. Теперь активист планирует сжечь устав стран НАТО. Лукас считает, что своим поступком попытается остановить или замедлить присоединение Швеции к альянсу. Акцию сожжения активист проведет 12 июля на центральной площади Хельсингборга Стурторгет. Ранее URA.RU сообщало, что парламент Турции намерен ратифицировать вступление Швеции в НАТО до 21 июля. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к негативным последствиям для безопасности России, и РФ будет вынуждена принять меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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