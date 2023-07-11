11 июля 2023

В Минобороны рассказали об оружии РФ для уничтожения кассетных бомб

© Служба новостей «URA.RU»
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В России есть оружие эффективнее американских кассетных боеприпасов Фото:

В России есть на вооружении специальные средства для уничтожения кассетных боеприпасов, поставляемых западными странами для ВСУ. Об этом сообщают источники близкие к Минобороны РФ.

«Российские войска располагают всеми необходимыми средствами для нейтрализации и уничтожения украинских носителей кассетных боеприпасов. Российская армия имеет аналогичные боеприпасы, которые по своим характеристикам превосходят иностранные образцы», — пишут «Известия», ссылаясь на данные источников.

Ранее США заявили, что поставят Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией по данному типу оружия. ВСУ 11 июля обстреляли Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Украину о том, что ее ждет ответный удар из-за обстрела Токмака в Запорожской области кассетными боеприпасами. «Пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия», — написал Медведев в telegram-канале.

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В России есть на вооружении специальные средства для уничтожения кассетных боеприпасов, поставляемых западными странами для ВСУ. Об этом сообщают источники близкие к Минобороны РФ. «Российские войска располагают всеми необходимыми средствами для нейтрализации и уничтожения украинских носителей кассетных боеприпасов. Российская армия имеет аналогичные боеприпасы, которые по своим характеристикам превосходят иностранные образцы», — пишут «Известия», ссылаясь на данные источников. Ранее США заявили, что поставят Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией по данному типу оружия. ВСУ 11 июля обстреляли Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Украину о том, что ее ждет ответный удар из-за обстрела Токмака в Запорожской области кассетными боеприпасами. «Пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия», — написал Медведев в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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