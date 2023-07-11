МЧС: в четырех регионах РФ из-за жары начнут плавиться рельсы

12 июля 2023 в 06:00 Размер текста - 17 +

В части регионов России будут плавиться рельсы от жары, сообщили в ВНИИ ГОЧС Фото: Сергей Русанов © URA.RU В четырех регионах России возможна деформация железнодорожных рельсов из-за аномальной жары. Об этом заявили на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России. «В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций. Также возможна деформация железнодорожного полотна», — говорится на сайте ВНИИ ГОЧС МЧС России. По данным института, это коснется южных регионов Уральского федерального округа (УрФО), Оренбургской, Омской, Томской, Астраханской, а также Новосибирской областях. В указанных регионах будет преобладать жаркая сухая погода, где температура будет примерно на три градуса выше среднегодовых климатических значений. Ранее URA.RU передавало слова метеоролога Александра Шувалова, что сильные перепады температур с высоких значений на более низкие приведут к сильным ураганам в некоторых регионах России. Также агентство готовило подробный материал, где указано как легче перенести жару.

В четырех регионах России возможна деформация железнодорожных рельсов из-за аномальной жары. Об этом заявили на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России. «В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций. Также возможна деформация железнодорожного полотна», — говорится на сайте ВНИИ ГОЧС МЧС России. По данным института, это коснется южных регионов Уральского федерального округа (УрФО), Оренбургской, Омской, Томской, Астраханской, а также Новосибирской областях. В указанных регионах будет преобладать жаркая сухая погода, где температура будет примерно на три градуса выше среднегодовых климатических значений. Ранее URA.RU передавало слова метеоролога Александра Шувалова, что сильные перепады температур с высоких значений на более низкие приведут к сильным ураганам в некоторых регионах России. Также агентство готовило подробный материал, где указано как легче перенести жару.