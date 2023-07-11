11 июля 2023

МЧС: в четырех регионах РФ из-за жары начнут плавиться рельсы

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Поселок Октябрьский, Пермский край. Пермь, рельсы, жд дорога, жд пути, ржд перевозки
В части регионов России будут плавиться рельсы от жары, сообщили в ВНИИ ГОЧС Фото:

В четырех регионах России возможна деформация железнодорожных рельсов из-за аномальной жары. Об этом заявили на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

«В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций. Также возможна деформация железнодорожного полотна», — говорится на сайте ВНИИ ГОЧС МЧС России.

По данным института, это коснется южных регионов Уральского федерального округа (УрФО), Оренбургской, Омской, Томской, Астраханской, а также Новосибирской областях. В указанных регионах будет преобладать жаркая сухая погода, где температура будет примерно на три градуса выше среднегодовых климатических значений.

Ранее URA.RU передавало слова метеоролога Александра Шувалова, что сильные перепады температур с высоких значений на более низкие приведут к сильным ураганам в некоторых регионах России. Также агентство готовило подробный материал, где указано как легче перенести жару.

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В четырех регионах России возможна деформация железнодорожных рельсов из-за аномальной жары. Об этом заявили на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России. «В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций. Также возможна деформация железнодорожного полотна», — говорится на сайте ВНИИ ГОЧС МЧС России. По данным института, это коснется южных регионов Уральского федерального округа (УрФО), Оренбургской, Омской, Томской, Астраханской, а также Новосибирской областях. В указанных регионах будет преобладать жаркая сухая погода, где температура будет примерно на три градуса выше среднегодовых климатических значений. Ранее URA.RU передавало слова метеоролога Александра Шувалова, что сильные перепады температур с высоких значений на более низкие приведут к сильным ураганам в некоторых регионах России. Также агентство готовило подробный материал, где указано как легче перенести жару.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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