Как пережить жару. Инфографика

МЧС России: во время жары стоит пить больше воды и носить светлую одежду

09 июля 2023 в 23:04 Размер текста - 17 +

Во время жары стоит насухо вытирать тело, советует МЧС России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В жаркое лето человеку не стоит полностью оголяться, чтобы легче перенести жару. Также стоит носить светлую одежду из натуральных тканей и не загорать днем. URA.RU приводит главные правила того, как пережить жару. Как не сгореть на солнце Чтобы не получить солнечные ожоги или тепловой удар не стоит загорать днем. В это время солнце находится в зените, а солнечные лучи рассеиваются с меньшей силой. Во время жаркой погоды человеку надо отказаться от темных вещей. Дело в том, что они лучше всего впитывают солнечный свет, нагревая кожу. Стоит отдать предпочтения одежде светлых тонов из натуральных тканей. Также не стоит забывать про головной убор. После купания стоит насухо вытереться. Поскольку маленькие капли могут сработать как увеличительные стекла. Из-за этого повышается риск солнечных ожогов. Также на улице необходим защитный крем от солнца. Как питаться во время жары Во время жары не стоит есть продукты, которые разогревают тело человека изнутри. Среди них: мед и сало. Чтобы лучше перенести жару, стоит отдавать предпочтения продуктам с легким вяжущим вкусом, например, хурма и бананы. Перед сном стоит отказаться от поедания тяжелой пищи. Дело в том, что процесс переваривания кратковременно перегревает тело. Усиливается потоотделение. Человеку стоит выпивать не менее 3,5 литров жидкостей за день, рекомендует МЧС России . «Холодные напитки не стоит пить крупными глотками, чтобы не допустить воспаления горла. Предпочтение в еде следует отдать отварной рыбе и птице, а также фруктам и овощам. Хороши холодные летние супы — окрошка, свекольник, гаспачо», — отметила врач-терапевт, валеолог Надежда Чернышова, ее слова приводит телеканал «Царьград». Как правильно настроить кондиционер во время жары Разница температур между помещением и улицей не должна превышать 10 градусов. Поэтому в среднем не стоит ставить кондиционер ниже 22°C. В МЧС России отметили, что каждый градус выше 26 снижает работоспособность человека на 10%. Таким образом, при температуре 31°C человек будет работать только в половину. Для кого жара наиболее опасна Дети, пожилые люди с хроническими заболеваниями наиболее подвержены тяжелым заболеваниям, связанных с жарой. Это связано с тем, что время реакции организма у этих типов людей уменьшена. Также не стоит оставлять в машине домашних питомцев. «В такую погоду вы никогда не должны оставлять ребенка или домашнее животное в машине даже на минуту», — отметил доктор Джудит Линден. Его слова приводит CNN . Фото: инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В жаркое лето человеку не стоит полностью оголяться, чтобы легче перенести жару. Также стоит носить светлую одежду из натуральных тканей и не загорать днем. URA.RU приводит главные правила того, как пережить жару. Чтобы не получить солнечные ожоги или тепловой удар не стоит загорать днем. В это время солнце находится в зените, а солнечные лучи рассеиваются с меньшей силой. Во время жаркой погоды человеку надо отказаться от темных вещей. Дело в том, что они лучше всего впитывают солнечный свет, нагревая кожу. Стоит отдать предпочтения одежде светлых тонов из натуральных тканей. Также не стоит забывать про головной убор. После купания стоит насухо вытереться. Поскольку маленькие капли могут сработать как увеличительные стекла. Из-за этого повышается риск солнечных ожогов. Также на улице необходим защитный крем от солнца. Во время жары не стоит есть продукты, которые разогревают тело человека изнутри. Среди них: мед и сало. Чтобы лучше перенести жару, стоит отдавать предпочтения продуктам с легким вяжущим вкусом, например, хурма и бананы. Перед сном стоит отказаться от поедания тяжелой пищи. Дело в том, что процесс переваривания кратковременно перегревает тело. Усиливается потоотделение. Человеку стоит выпивать не менее 3,5 литров жидкостей за день, рекомендует МЧС России. «Холодные напитки не стоит пить крупными глотками, чтобы не допустить воспаления горла. Предпочтение в еде следует отдать отварной рыбе и птице, а также фруктам и овощам. Хороши холодные летние супы — окрошка, свекольник, гаспачо», — отметила врач-терапевт, валеолог Надежда Чернышова, ее слова приводит телеканал «Царьград». Разница температур между помещением и улицей не должна превышать 10 градусов. Поэтому в среднем не стоит ставить кондиционер ниже 22°C. В МЧС России отметили, что каждый градус выше 26 снижает работоспособность человека на 10%. Таким образом, при температуре 31°C человек будет работать только в половину. Дети, пожилые люди с хроническими заболеваниями наиболее подвержены тяжелым заболеваниям, связанных с жарой. Это связано с тем, что время реакции организма у этих типов людей уменьшена. Также не стоит оставлять в машине домашних питомцев. «В такую погоду вы никогда не должны оставлять ребенка или домашнее животное в машине даже на минуту», — отметил доктор Джудит Линден. Его слова приводит CNN.