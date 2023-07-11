Сотрудники курганского оборонного завода купили рации для медиков из зоны СВО

Сотрудники оборонного предприятия «Курганмашзавод» приобрели рации и аптечки для военных медиков из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом в одном из волонтерских чатов сообщила курганская активистка, которая занимается сбором гуманитарного груза для бойцов.
«Хочу поблагодарить сотрудников ПАО „Курганмашзавод“ за приобретенные рации, рюкзаки и аптечки для наших медиков на СВО. Все передадим ребятам», — написала волонтер. Также активистка поблагодарила СНТ «Железнодорожник» за переданные наволочки для военного госпиталя.
Ранее URA.RU писало, что военные из зоны спецоперации на Украине обратились к работникам «Курганмашзавода». Артиллеристы поблагодарили заводчан за гуманитарную помощь. Видеообращение для земляков записал бывший сотрудник завода.
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