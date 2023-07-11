Сотрудники курганского оборонного завода купили рации для медиков из зоны СВО

12 июля 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Работники «Курганмашзавода» купили военным из зоны СВО рации и аптечки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники оборонного предприятия «Курганмашзавод» приобрели рации и аптечки для военных медиков из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом в одном из волонтерских чатов сообщила курганская активистка, которая занимается сбором гуманитарного груза для бойцов. «Хочу поблагодарить сотрудников ПАО „Курганмашзавод“ за приобретенные рации, рюкзаки и аптечки для наших медиков на СВО. Все передадим ребятам», — написала волонтер. Также активистка поблагодарила СНТ «Железнодорожник» за переданные наволочки для военного госпиталя. Ранее URA.RU писало, что военные из зоны спецоперации на Украине обратились к работникам «Курганмашзавода». Артиллеристы поблагодарили заводчан за гуманитарную помощь. Видеообращение для земляков записал бывший сотрудник завода.

Сотрудники оборонного предприятия «Курганмашзавод» приобрели рации и аптечки для военных медиков из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом в одном из волонтерских чатов сообщила курганская активистка, которая занимается сбором гуманитарного груза для бойцов. «Хочу поблагодарить сотрудников ПАО „Курганмашзавод“ за приобретенные рации, рюкзаки и аптечки для наших медиков на СВО. Все передадим ребятам», — написала волонтер. Также активистка поблагодарила СНТ «Железнодорожник» за переданные наволочки для военного госпиталя. Ранее URA.RU писало, что военные из зоны спецоперации на Украине обратились к работникам «Курганмашзавода». Артиллеристы поблагодарили заводчан за гуманитарную помощь. Видеообращение для земляков записал бывший сотрудник завода.