11 июля 2023

Сотрудники курганского оборонного завода купили рации для медиков из зоны СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Работники «Курганмашзавода» купили военным из зоны СВО рации и аптечки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники оборонного предприятия «Курганмашзавод» приобрели рации и аптечки для военных медиков из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом в одном из волонтерских чатов сообщила курганская активистка, которая занимается сбором гуманитарного груза для бойцов.

«Хочу поблагодарить сотрудников ПАО „Курганмашзавод“ за приобретенные рации, рюкзаки и аптечки для наших медиков на СВО. Все передадим ребятам», — написала волонтер. Также активистка поблагодарила СНТ «Железнодорожник» за переданные наволочки для военного госпиталя.

Ранее URA.RU писало, что военные из зоны спецоперации на Украине обратились к работникам «Курганмашзавода». Артиллеристы поблагодарили заводчан за гуманитарную помощь. Видеообращение для земляков записал бывший сотрудник завода.

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Сотрудники оборонного предприятия «Курганмашзавод» приобрели рации и аптечки для военных медиков из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом в одном из волонтерских чатов сообщила курганская активистка, которая занимается сбором гуманитарного груза для бойцов. «Хочу поблагодарить сотрудников ПАО „Курганмашзавод“ за приобретенные рации, рюкзаки и аптечки для наших медиков на СВО. Все передадим ребятам», — написала волонтер. Также активистка поблагодарила СНТ «Железнодорожник» за переданные наволочки для военного госпиталя. Ранее URA.RU писало, что военные из зоны спецоперации на Украине обратились к работникам «Курганмашзавода». Артиллеристы поблагодарили заводчан за гуманитарную помощь. Видеообращение для земляков записал бывший сотрудник завода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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