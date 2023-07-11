Российские военные начали охоту на французскую ракету SCALP

12 июля 2023 в 08:02 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин сообщил, что российские военные «затрофеят» французскую ракету на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военно-технические советники из группы «Царские волки» попытаются взять в качестве трофея французскую ракету SCALP. Об этом сообщил руководитель «Царских волков» Дмитрий Рогозин. По его словам, ракета будет передана специалистам российского оборонно-промышленного комплекса для исследований, как ранее аналогичная британская ракета Storm Shadow. «„Царские волки“ постараются затрофеить французскую ракету SCALP, чтобы так же, как и аналогичную Storm Shadow, передать для изучения российской оборонной промышленности. Наши „охотники за привидениями“ уже получили такой приказ», — заявил Рогозин в беседе с РИА Новости. Он отметил, что российские военные получат французскую ракету любой ценой. Новость по теме Что известно о дальнобойных ракетах SCALP, которые Киев получил от Франции. Инфографика Франция отправила 50 ракет большой дальности SCALP Украине. Данные ракеты могут позволить украинским бойцам поражать российские объекты глубоко за линией фронта. Ранее Рогозин сообщил, что трофейная ракета Storm Shadow была передана оборонному предприятию РФ для исследования. Storm Shadow была сбита в Запорожской области, передает RT.

Военно-технические советники из группы «Царские волки» попытаются взять в качестве трофея французскую ракету SCALP. Об этом сообщил руководитель «Царских волков» Дмитрий Рогозин. По его словам, ракета будет передана специалистам российского оборонно-промышленного комплекса для исследований, как ранее аналогичная британская ракета Storm Shadow. «„Царские волки“ постараются затрофеить французскую ракету SCALP, чтобы так же, как и аналогичную Storm Shadow, передать для изучения российской оборонной промышленности. Наши „охотники за привидениями“ уже получили такой приказ», — заявил Рогозин в беседе с РИА Новости. Он отметил, что российские военные получат французскую ракету любой ценой. Франция отправила 50 ракет большой дальности SCALP Украине. Данные ракеты могут позволить украинским бойцам поражать российские объекты глубоко за линией фронта. Ранее Рогозин сообщил, что трофейная ракета Storm Shadow была передана оборонному предприятию РФ для исследования. Storm Shadow была сбита в Запорожской области, передает RT.