Что известно о дальнобойных ракетах SCALP, которые Киев получил от Франции

Ракеты SCALP, которые Франция поставила ВСУ, способны достигать 1050 километров в час

11 июля 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Ракеты SCALP может сбить российская ПВО, заявил Алексей Леонков Фото: David Monniaux/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция передала Украине крылатые дальнобойные ракеты SCALP-EG в рамках поддержки наступления ВСУ. URA.RU приводит главную информацию о боеприпасах для украинской армии. Крылатая ракета SCALP была создана на основе ракеты Apach, которая разрабатывалась фирмой Matra BAe Dynamics с 1984 года. Вариант этой ракеты, создаваемый для сил Великобритании, получил название Storm Shadow. Во Франции в качестве носителей боеприпаса используются бомбардировщики Rafale, Mirage 2000, Eurofighter. Также боеприпас может запускаться с подводной лодки, однако для этого его нужно оснастить двумя твердотопливными стартовыми ускорителями. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ВСУ пока могут использовать эту ракету с самолетами Су-24. Всего Париж намерен отправить Киеву 50 ракет SCALP, часть из которых уже была доставлена. По мнению западной прессы, такие ракеты могли бы поражать российские объекты за пределами линии фронта. Технические характеристики Технические характеристики SCALP мало чем отличаются от британского аналога. Французский боеприпас имеет турбореактивный двигатель TRI Microturbo 60-30, который обеспечивает ракете полет на малой высоте со скоростью до 1050 километров в час. Изначально она летит на высоте от 100 до 150 метров, однако перед атакой снижается до 50 метров. Боеприпас оснащен боеголовкой типа BROACH, способной пробивать бетонные стены толщиной от пяти до семи метров. Ракета имеет инфракрасную головку самонаведения. Также боеприпас может идентифицировать цели по их тепловому портрету. Для надежного поражения цели бортовой процессор ракеты способен выбирать оптимальный угол пикирования. Российский аналог ракет SCALP В качестве конкуренции французскому боеприпасу, Россия может похвастаться крылатой ракетой «Калибр». Дальность ее действия достигает 2600 километров по сухопутным целям и 380 по морским. Боевая часть ракеты может быть осколочно-фугасной, проникающей фугасной. Также есть вариант с тактической термоядерной боевой частью в 50 килотонн. «Калибр» способен лететь со скоростью до 989 километров в час. Чем РФ будет сбивать ракеты SCALP Вооруженные силы (ВС) России могут сбивать французские ракеты с помощью противовоздушной обороны (ПВО). Также противостоять SCALP помогут зенитные ракетные комплексы (ЗРК). «Предположу, что SCALP сбивается теми же средствами, что и Storm Shadow, — С-300, С-400, С-350, „Панцирь“. Плюс наша авиация», — заявил военный эксперт Алексей Суконкин в интервью для NEWS.ru . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Франция передала Украине крылатые дальнобойные ракеты SCALP-EG в рамках поддержки наступления ВСУ. URA.RU приводит главную информацию о боеприпасах для украинской армии. Крылатая ракета SCALP была создана на основе ракеты Apach, которая разрабатывалась фирмой Matra BAe Dynamics с 1984 года. Вариант этой ракеты, создаваемый для сил Великобритании, получил название Storm Shadow. Во Франции в качестве носителей боеприпаса используются бомбардировщики Rafale, Mirage 2000, Eurofighter. Также боеприпас может запускаться с подводной лодки, однако для этого его нужно оснастить двумя твердотопливными стартовыми ускорителями. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ВСУ пока могут использовать эту ракету с самолетами Су-24. Всего Париж намерен отправить Киеву 50 ракет SCALP, часть из которых уже была доставлена. По мнению западной прессы, такие ракеты могли бы поражать российские объекты за пределами линии фронта. Технические характеристики SCALP мало чем отличаются от британского аналога. Французский боеприпас имеет турбореактивный двигатель TRI Microturbo 60-30, который обеспечивает ракете полет на малой высоте со скоростью до 1050 километров в час. Изначально она летит на высоте от 100 до 150 метров, однако перед атакой снижается до 50 метров. Боеприпас оснащен боеголовкой типа BROACH, способной пробивать бетонные стены толщиной от пяти до семи метров. Ракета имеет инфракрасную головку самонаведения. Также боеприпас может идентифицировать цели по их тепловому портрету. Для надежного поражения цели бортовой процессор ракеты способен выбирать оптимальный угол пикирования. В качестве конкуренции французскому боеприпасу, Россия может похвастаться крылатой ракетой «Калибр». Дальность ее действия достигает 2600 километров по сухопутным целям и 380 по морским. Боевая часть ракеты может быть осколочно-фугасной, проникающей фугасной. Также есть вариант с тактической термоядерной боевой частью в 50 килотонн. «Калибр» способен лететь со скоростью до 989 километров в час. Вооруженные силы (ВС) России могут сбивать французские ракеты с помощью противовоздушной обороны (ПВО). Также противостоять SCALP помогут зенитные ракетные комплексы (ЗРК). «Предположу, что SCALP сбивается теми же средствами, что и Storm Shadow, — С-300, С-400, С-350, „Панцирь“. Плюс наша авиация», — заявил военный эксперт Алексей Суконкин в интервью для NEWS.ru.