Рубль укрепился после резкого падения на бирже

12 июля 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Курс доллара котируется в районе 90 рублей в течение 6 дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спустя несколько дней после резкого роста курса доллара до 92,2 рубля национальная валюта России укрепилась. На момент открытия московской биржи курс доллара составил 90,0125 рубля. По данным на 12 июля, на покупку одного доллара нужно потратить 90,0125 рубля. Курс доллара не повышался после резкого роста 6 июля. Это следует из данных московской биржи . Тогда он составил 92,2 рубля. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что падение курса рубля не повлияет на стабильность России. Такой тезис он озвучил 10 июля, отметив, что ситуация с рублем намного лучше, чем прогнозировали экономисты. Падение курса рубля 6 июля могло произойти из-за спекуляций на валютном рынке.

Спустя несколько дней после резкого роста курса доллара до 92,2 рубля национальная валюта России укрепилась. На момент открытия московской биржи курс доллара составил 90,0125 рубля. По данным на 12 июля, на покупку одного доллара нужно потратить 90,0125 рубля. Курс доллара не повышался после резкого роста 6 июля. Это следует из данных московской биржи. Тогда он составил 92,2 рубля. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что падение курса рубля не повлияет на стабильность России. Такой тезис он озвучил 10 июля, отметив, что ситуация с рублем намного лучше, чем прогнозировали экономисты. Падение курса рубля 6 июля могло произойти из-за спекуляций на валютном рынке.