Офицер ЛНР: ВСУ прислали спецподразделение наемников под Харьков

12 июля 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

Иностранные наемники прибывают на купянское направление, отметил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина отправила несколько групп иностранных наемников на купянское направление (Харьковская область). Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Отмечено прибытие с техникой и вооружением небольшого количества отдельных групп из числа иностранных наемников. По первичной информации, иностранные боевики имеют узкую специализацию», — заявил РИА Новости Андрей Марочко. Он также отметил, что среди наемников в основном саперы. У России было больше полугода для создания укрепленной линий обороны по всей линии фронта. Она представляет собой обширную серию траншей, минных полей, колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, предназначенных для замедления украинской атаки. Благодаря им, Украина не смогла достичь существенных успехов во время контрнаступления. За время спецоперации армия России уничтожила почти 5 тысяч иностранных наемников. Из-за этого Киев стал больше вербовать военных в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, передает RT.

Украина отправила несколько групп иностранных наемников на купянское направление (Харьковская область). Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Отмечено прибытие с техникой и вооружением небольшого количества отдельных групп из числа иностранных наемников. По первичной информации, иностранные боевики имеют узкую специализацию», — заявил РИА Новости Андрей Марочко. Он также отметил, что среди наемников в основном саперы. У России было больше полугода для создания укрепленной линий обороны по всей линии фронта. Она представляет собой обширную серию траншей, минных полей, колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, предназначенных для замедления украинской атаки. Благодаря им, Украина не смогла достичь существенных успехов во время контрнаступления. За время спецоперации армия России уничтожила почти 5 тысяч иностранных наемников. Из-за этого Киев стал больше вербовать военных в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, передает RT.