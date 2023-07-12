Офицер ЛНР: ВСУ прислали спецподразделение наемников под Харьков

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Вооруженные силы Украины. stock, разведчик, дозор, ВСУ, сбу, украинские военные, stock
Иностранные наемники прибывают на купянское направление, отметил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина отправила несколько групп иностранных наемников на купянское направление (Харьковская область). Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Отмечено прибытие с техникой и вооружением небольшого количества отдельных групп из числа иностранных наемников. По первичной информации, иностранные боевики имеют узкую специализацию», — заявил РИА Новости Андрей Марочко. Он также отметил, что среди наемников в основном саперы.

У России было больше полугода для создания укрепленной линий обороны по всей линии фронта. Она представляет собой обширную серию траншей, минных полей, колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, предназначенных для замедления украинской атаки. Благодаря им, Украина не смогла достичь существенных успехов во время контрнаступления.

За время спецоперации армия России уничтожила почти 5 тысяч иностранных наемников. Из-за этого Киев стал больше вербовать военных в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, передает RT.

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Украина отправила несколько групп иностранных наемников на купянское направление (Харьковская область). Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Отмечено прибытие с техникой и вооружением небольшого количества отдельных групп из числа иностранных наемников. По первичной информации, иностранные боевики имеют узкую специализацию», — заявил РИА Новости Андрей Марочко. Он также отметил, что среди наемников в основном саперы. У России было больше полугода для создания укрепленной линий обороны по всей линии фронта. Она представляет собой обширную серию траншей, минных полей, колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, предназначенных для замедления украинской атаки. Благодаря им, Украина не смогла достичь существенных успехов во время контрнаступления. За время спецоперации армия России уничтожила почти 5 тысяч иностранных наемников. Из-за этого Киев стал больше вербовать военных в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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