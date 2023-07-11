В курганском округе спустя полгода выбрали нового главу

Главой Целинного округа Курганской области избран Петр Скоробогатов

12 июля 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Ранее Петр Скоробогатов исполнял обязанности главы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На выборах на пост главы Целинного муниципального округа Курганской области победил Петр Скоробогатов. Он руководил муниципалитетом в статусе врио с февраля 2023 года, когда его предшественник ушел в отставку. «Единогласным решением путем тайного голосования депутатов думы Целинного муниципального округа на должность главы избран Петр Иванович Скоробогатов», — указано в посте на странице районной газеты «Голос целинника» в соцсети «ВКонтакте». Редакция URA.RU запросила информацию в приемной администрации округа, но там сообщили, что не обладают данными об итогах выборов, и попросили перезвонить позже. На должность главы Целинного округа заявлялись два человека — сам Скоробогатов и его заместитель по вопросам социального развития округа Елена Гарипова. Предшественник Скоробогатова Александр Сытов в феврале ушел в отставку по состоянию здоровья. До этого 4 июля выборы главы прошли в Варгашинском муниципальном округе. Там переизбрали на новый срок Валерия Яковлева, который руководит муниципалитетом с 2006 года. В июле выбрали глав еще двух округов.

На выборах на пост главы Целинного муниципального округа Курганской области победил Петр Скоробогатов. Он руководил муниципалитетом в статусе врио с февраля 2023 года, когда его предшественник ушел в отставку. «Единогласным решением путем тайного голосования депутатов думы Целинного муниципального округа на должность главы избран Петр Иванович Скоробогатов», — указано в посте на странице районной газеты «Голос целинника» в соцсети «ВКонтакте». Редакция URA.RU запросила информацию в приемной администрации округа, но там сообщили, что не обладают данными об итогах выборов, и попросили перезвонить позже. На должность главы Целинного округа заявлялись два человека — сам Скоробогатов и его заместитель по вопросам социального развития округа Елена Гарипова. Предшественник Скоробогатова Александр Сытов в феврале ушел в отставку по состоянию здоровья. До этого 4 июля выборы главы прошли в Варгашинском муниципальном округе. Там переизбрали на новый срок Валерия Яковлева, который руководит муниципалитетом с 2006 года. В июле выбрали глав еще двух округов.