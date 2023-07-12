В России появятся круглогодичные морские курорты на 10 млн человек

12 июля 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что до 2030 года внутренний турпоток должен составить 140 млн человек Фото с сайта government.ru В России появятся круглогодичные морские курорты на 10 млн человек. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правительственной комиссии по развитию туризма. По его словам, курорты федерального значения появятся на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. «Ключевой показатель национального проекта — количество внутренних туристических поездок, которые должны составить не менее 140 млн к 2030 году. Десять миллионов, которые обеспечат новые морские курорты, станут серьезным вкладом в эту копилку», — подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Статья по теме В Донбассе закладывают основу для будущего роста экономики Власти планируют создать 44 тысячи новых гостиничных номеров. Курорт появится и на самом крупном озере Байкал. Для этого в районе установлен режим особой экономической зоны, который предоставит инвесторам налоговые преференции. Ожидается, что проект привлечет 50 млрд рублей частных вложений. Также планируется развитие морских курортов «Горская» в Санкт-Петербурге и «Приморск» в Запорожской области. В Краснодарском крае на реализацию 44 проектов уже направлено 418 млрд рублей. Началось строительство гостиниц наиболее востребованных у туристов категорий 4 и 5 звезд. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что приток отдыхающих увеличит нагрузку на дороги и коммунальное хозяйство. В связи с этим, по словам главы региона, необходимо рассмотреть возможность строительства железнодорожной скоростной дороги, соединяющий Москву, Краснодар и Анапу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России появятся круглогодичные морские курорты на 10 млн человек. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правительственной комиссии по развитию туризма. По его словам, курорты федерального значения появятся на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. «Ключевой показатель национального проекта — количество внутренних туристических поездок, которые должны составить не менее 140 млн к 2030 году. Десять миллионов, которые обеспечат новые морские курорты, станут серьезным вкладом в эту копилку», — подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Власти планируют создать 44 тысячи новых гостиничных номеров. Курорт появится и на самом крупном озере Байкал. Для этого в районе установлен режим особой экономической зоны, который предоставит инвесторам налоговые преференции. Ожидается, что проект привлечет 50 млрд рублей частных вложений. Также планируется развитие морских курортов «Горская» в Санкт-Петербурге и «Приморск» в Запорожской области. В Краснодарском крае на реализацию 44 проектов уже направлено 418 млрд рублей. Началось строительство гостиниц наиболее востребованных у туристов категорий 4 и 5 звезд. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что приток отдыхающих увеличит нагрузку на дороги и коммунальное хозяйство. В связи с этим, по словам главы региона, необходимо рассмотреть возможность строительства железнодорожной скоростной дороги, соединяющий Москву, Краснодар и Анапу.