В ЯНАО растет спрос на работников искусства и сферы развлечений

12 июля 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

В тройку лидеров также вошли вакансии специалистов из сферы страхования и фитнес-индустрии Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Сфера «Искусство, развлечения, массмедиа» стала лидером в ЯНАО по количеству вакансий. Также в топ-3 вошли страховщики, специалисты по инвестициям и консалтингу и работники фитнес-индустрии, сообщили URA.RU специалисты hh.ru. «Наиболее заметно количество вакансий в регионе выросло в профессиональных сферах „Искусство, развлечения, массмедиа“ (+176%), „Страхование“ (+117%), „Стратегия, инвестиции, консалтинг“ (+100%), „Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты“ (+90%), „Медицина, фармацевтика“ (+60%)», — говорится в исследовании. За последние полгода в округе было открыто на 27% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года. Заметно спрос упал только на работников двух сфер — специалистов по безопасности (-25%) и науке и образованию (-27%). Эксперты отмечают, что рост вакансий связан с восстановлением рынка труда после событий 2022 года. Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. Ранее URA.RU писало, что наиболее востребованными специалистами на Ямале на стали кассиры и продавцы-консультанты. Этих специалистов чаще всего искали работодатели в ЯНАО.

Сфера «Искусство, развлечения, массмедиа» стала лидером в ЯНАО по количеству вакансий. Также в топ-3 вошли страховщики, специалисты по инвестициям и консалтингу и работники фитнес-индустрии, сообщили URA.RU специалисты hh.ru. «Наиболее заметно количество вакансий в регионе выросло в профессиональных сферах „Искусство, развлечения, массмедиа“ (+176%), „Страхование“ (+117%), „Стратегия, инвестиции, консалтинг“ (+100%), „Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты“ (+90%), „Медицина, фармацевтика“ (+60%)», — говорится в исследовании. За последние полгода в округе было открыто на 27% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года. Заметно спрос упал только на работников двух сфер — специалистов по безопасности (-25%) и науке и образованию (-27%). Эксперты отмечают, что рост вакансий связан с восстановлением рынка труда после событий 2022 года. Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. Ранее URA.RU писало, что наиболее востребованными специалистами на Ямале на стали кассиры и продавцы-консультанты. Этих специалистов чаще всего искали работодатели в ЯНАО.