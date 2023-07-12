Пушилин призвал не переоценивать кассетные снаряды США

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Не стоит переоценивать кассетные боеприпасы, отметил Денис Пушилин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада уже применяли кассетные боеприпасы в зоне спецоперации до отправки со стороны США 7 июля. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Мы видим переоценку кассетных боеприпасов, по Донбассу прилетает кассетными боеприпасами уже давно», — заявил Денис Пушилин во время эфира «Соловьев Live». Он также отметил, что Донецкая Республика выдерживает натиск противника.

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Что известно о запрещенных кассетных боеприпасах, которые США отправят Украине

Белый дом решил отправить на Украину кассетные боеприпасы 7 июля. Такой тип снарядов запрещен международной конвенцией, которую подписали больше ста стран, кроме России, Украины и США. В Минобороны России отметили, что у армии РФ есть оружие, способное противостоять кассетным боеприпасам. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что Россия будет использовать кассетные боеприпасы, если Украина их применит, передает RT.

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Страны Запада уже применяли кассетные боеприпасы в зоне спецоперации до отправки со стороны США 7 июля. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Мы видим переоценку кассетных боеприпасов, по Донбассу прилетает кассетными боеприпасами уже давно», — заявил Денис Пушилин во время эфира «Соловьев Live». Он также отметил, что Донецкая Республика выдерживает натиск противника. Белый дом решил отправить на Украину кассетные боеприпасы 7 июля. Такой тип снарядов запрещен международной конвенцией, которую подписали больше ста стран, кроме России, Украины и США. В Минобороны России отметили, что у армии РФ есть оружие, способное противостоять кассетным боеприпасам. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что Россия будет использовать кассетные боеприпасы, если Украина их применит, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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