Пушилин призвал не переоценивать кассетные снаряды США

12 июля 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Не стоит переоценивать кассетные боеприпасы, отметил Денис Пушилин Фото: Spc. Geordan Tyquiengco / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада уже применяли кассетные боеприпасы в зоне спецоперации до отправки со стороны США 7 июля. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Мы видим переоценку кассетных боеприпасов, по Донбассу прилетает кассетными боеприпасами уже давно», — заявил Денис Пушилин во время эфира «Соловьев Live». Он также отметил, что Донецкая Республика выдерживает натиск противника. Новость по теме Что известно о запрещенных кассетных боеприпасах, которые США отправят Украине Белый дом решил отправить на Украину кассетные боеприпасы 7 июля. Такой тип снарядов запрещен международной конвенцией, которую подписали больше ста стран, кроме России, Украины и США. В Минобороны России отметили, что у армии РФ есть оружие, способное противостоять кассетным боеприпасам. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что Россия будет использовать кассетные боеприпасы, если Украина их применит, передает RT.

Страны Запада уже применяли кассетные боеприпасы в зоне спецоперации до отправки со стороны США 7 июля. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Мы видим переоценку кассетных боеприпасов, по Донбассу прилетает кассетными боеприпасами уже давно», — заявил Денис Пушилин во время эфира «Соловьев Live». Он также отметил, что Донецкая Республика выдерживает натиск противника. Белый дом решил отправить на Украину кассетные боеприпасы 7 июля. Такой тип снарядов запрещен международной конвенцией, которую подписали больше ста стран, кроме России, Украины и США. В Минобороны России отметили, что у армии РФ есть оружие, способное противостоять кассетным боеприпасам. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что Россия будет использовать кассетные боеприпасы, если Украина их применит, передает RT.