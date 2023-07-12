Зеленский рассказал, как ВСУ будут применять кассетные боеприпасы

Киев будет использовать кассетные боеприпасы только по военным целям. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.
«[Кассетные снаряды] для использования исключительно по военным целям», — пояснил Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Встреча прошла в рамках саммита альянса. По словам украинского главы, использование кассетных боеприпасов контролируется.
В США пообещали передать кассетные снаряды Украине в рамках их контрнаступления. Само наступление официально началось с 4 июня. По мнению американских представителей силовых структур, кассетные снаряды не помогут Киеву успешно организовать наступление. Как рассказал ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ Юрий Чмутин, данный тип снарядов способен устроить взрыв площадью в три футбольных поля. Поэтому эти снаряды находятся в категории повышенной опасности. Экс-президент США осудил решение Белого дома передавать снарядов Киеву, пишет RT. ВСУ активно использую данные боеприпасы против РФ, передает «Национальная служба новостей».
Киев будет использовать кассетные боеприпасы только по военным целям. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «[Кассетные снаряды] для использования исключительно по военным целям», — пояснил Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Встреча прошла в рамках саммита альянса. По словам украинского главы, использование кассетных боеприпасов контролируется. В США пообещали передать кассетные снаряды Украине в рамках их контрнаступления. Само наступление официально началось с 4 июня. По мнению американских представителей силовых структур, кассетные снаряды не помогут Киеву успешно организовать наступление. Как рассказал ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ Юрий Чмутин, данный тип снарядов способен устроить взрыв площадью в три футбольных поля. Поэтому эти снаряды находятся в категории повышенной опасности. Экс-президент США осудил решение Белого дома передавать снарядов Киеву, пишет RT. ВСУ активно использую данные боеприпасы против РФ, передает «Национальная служба новостей».