Доктор наук рассказал жителям ЯНАО, как спасаться при аллергии на комариные укусы

Доктор наук Токарев: при аллергии нужно обработать место укуса и нанести мазь с ментолом

12 июля 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Чтобы избежать укусов и аллергии необходимо надевать легкую, но закрытую одежду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В случае возникновения аллергической реакции на укус комаров или мошек необходимо обработать место поражения. Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев, также рекомендует жителям ЯНАО нанести на место укуса охлажденную мазь с ментолом. «В случае укуса при отсутствии антигистаминных препаратов нужно обработать укусы спиртовым раствором, нанести на пораженный участок тонким слоем любую охлаждающую мазь на основе ментола, при наличии — принять препарат. Если отек в области укуса стремительно нарастает, затрагивает лицо, шею, слизистые, а также при резком ухудшении самочувствия, повышении температуры тела, немедленно обращайтесь за врачебной помощью», — поделился в разговоре с URA.RU доктор. Чтобы избежать укусов и аллергии необходимо надевать легкую, но закрытую одежду. Вещи и открытые участки тела нужно обработать репеллентами. В помещениях использовать электрические фумигаторы, на открытом пространстве — фумигаторы-спирали. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нового Уренгоя жаловались, что город не обрабатывают от насекомых. Горожан кусают комары и мошки, люди не могут спокойно находиться на улице.

В случае возникновения аллергической реакции на укус комаров или мошек необходимо обработать место поражения. Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев, также рекомендует жителям ЯНАО нанести на место укуса охлажденную мазь с ментолом. «В случае укуса при отсутствии антигистаминных препаратов нужно обработать укусы спиртовым раствором, нанести на пораженный участок тонким слоем любую охлаждающую мазь на основе ментола, при наличии — принять препарат. Если отек в области укуса стремительно нарастает, затрагивает лицо, шею, слизистые, а также при резком ухудшении самочувствия, повышении температуры тела, немедленно обращайтесь за врачебной помощью», — поделился в разговоре с URA.RU доктор. Чтобы избежать укусов и аллергии необходимо надевать легкую, но закрытую одежду. Вещи и открытые участки тела нужно обработать репеллентами. В помещениях использовать электрические фумигаторы, на открытом пространстве — фумигаторы-спирали. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нового Уренгоя жаловались, что город не обрабатывают от насекомых. Горожан кусают комары и мошки, люди не могут спокойно находиться на улице.