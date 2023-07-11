11 июля 2023

Доктор наук рассказал жителям ЯНАО, как спасаться при аллергии на комариные укусы

Доктор наук Токарев: при аллергии нужно обработать место укуса и нанести мазь с ментолом
© Служба новостей «URA.RU»
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Насекомое. Курган, насекомое, комар, комары, укус комара
Чтобы избежать укусов и аллергии необходимо надевать легкую, но закрытую одежду Фото:

В случае возникновения аллергической реакции на укус комаров или мошек необходимо обработать место поражения. Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев, также рекомендует жителям ЯНАО нанести на место укуса охлажденную мазь с ментолом.

«В случае укуса при отсутствии антигистаминных препаратов нужно обработать укусы спиртовым раствором, нанести на пораженный участок тонким слоем любую охлаждающую мазь на основе ментола, при наличии — принять препарат. Если отек в области укуса стремительно нарастает, затрагивает лицо, шею, слизистые, а также при резком ухудшении самочувствия, повышении температуры тела, немедленно обращайтесь за врачебной помощью», — поделился в разговоре с URA.RU доктор.

Чтобы избежать укусов и аллергии необходимо надевать легкую, но закрытую одежду. Вещи и открытые участки тела нужно обработать репеллентами. В помещениях использовать электрические фумигаторы, на открытом пространстве — фумигаторы-спирали.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Нового Уренгоя жаловались, что город не обрабатывают от насекомых. Горожан кусают комары и мошки, люди не могут спокойно находиться на улице.

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В случае возникновения аллергической реакции на укус комаров или мошек необходимо обработать место поражения. Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев, также рекомендует жителям ЯНАО нанести на место укуса охлажденную мазь с ментолом. «В случае укуса при отсутствии антигистаминных препаратов нужно обработать укусы спиртовым раствором, нанести на пораженный участок тонким слоем любую охлаждающую мазь на основе ментола, при наличии — принять препарат. Если отек в области укуса стремительно нарастает, затрагивает лицо, шею, слизистые, а также при резком ухудшении самочувствия, повышении температуры тела, немедленно обращайтесь за врачебной помощью», — поделился в разговоре с URA.RU доктор. Чтобы избежать укусов и аллергии необходимо надевать легкую, но закрытую одежду. Вещи и открытые участки тела нужно обработать репеллентами. В помещениях использовать электрические фумигаторы, на открытом пространстве — фумигаторы-спирали. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нового Уренгоя жаловались, что город не обрабатывают от насекомых. Горожан кусают комары и мошки, люди не могут спокойно находиться на улице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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