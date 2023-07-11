Доктор наук рассказал жителям ЯНАО, как спасаться при аллергии на комариные укусы

В случае возникновения аллергической реакции на укус комаров или мошек необходимо обработать место поражения. Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев, также рекомендует жителям ЯНАО нанести на место укуса охлажденную мазь с ментолом.
«В случае укуса при отсутствии антигистаминных препаратов нужно обработать укусы спиртовым раствором, нанести на пораженный участок тонким слоем любую охлаждающую мазь на основе ментола, при наличии — принять препарат. Если отек в области укуса стремительно нарастает, затрагивает лицо, шею, слизистые, а также при резком ухудшении самочувствия, повышении температуры тела, немедленно обращайтесь за врачебной помощью», — поделился в разговоре с URA.RU доктор.
Чтобы избежать укусов и аллергии необходимо надевать легкую, но закрытую одежду. Вещи и открытые участки тела нужно обработать репеллентами. В помещениях использовать электрические фумигаторы, на открытом пространстве — фумигаторы-спирали.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Нового Уренгоя жаловались, что город не обрабатывают от насекомых. Горожан кусают комары и мошки, люди не могут спокойно находиться на улице.
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