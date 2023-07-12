Убийца ответственного за мобилизацию в Краснодаре признался в преступлении 12 июля 2023 в 17:51 Размер текста - 17 + Убийца, застреливший Станислава Ржицкого, признался в содеянном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Убийца замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого Сергей Денисенко признал вину за совершенное преступление. Он заявил, что действовал по наводке Украины. «Сергей Денисенко признал вину в убийстве замначальника мобилизационного отдела Краснодара Станислава Ржицкого», — передают авторы telegram-канала 112. Они отмечают, что Денисенко действовал по наводке Украины. Убийце приказали уничтожить кого-либо из значимых российских чиновников. URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ по Краснодарскому краю с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. 10 июля сообщалось об убийстве в Краснодаре Станислава Ржицкого. На следующий день задержали Сергея Денисенко по подозрению в убийстве. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Убийца замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого Сергей Денисенко признал вину за совершенное преступление. Он заявил, что действовал по наводке Украины. «Сергей Денисенко признал вину в убийстве замначальника мобилизационного отдела Краснодара Станислава Ржицкого», — передают авторы telegram-канала 112. Они отмечают, что Денисенко действовал по наводке Украины. Убийце приказали уничтожить кого-либо из значимых российских чиновников. URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ по Краснодарскому краю с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. 10 июля сообщалось об убийстве в Краснодаре Станислава Ржицкого. На следующий день задержали Сергея Денисенко по подозрению в убийстве. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям