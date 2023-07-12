Убийца ответственного за мобилизацию в Краснодаре признался в преступлении

Убийца замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого Сергей Денисенко признал вину за совершенное преступление. Он заявил, что действовал по наводке Украины.
«Сергей Денисенко признал вину в убийстве замначальника мобилизационного отдела Краснодара Станислава Ржицкого», — передают авторы telegram-канала 112. Они отмечают, что Денисенко действовал по наводке Украины. Убийце приказали уничтожить кого-либо из значимых российских чиновников.
URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ по Краснодарскому краю с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
10 июля сообщалось об убийстве в Краснодаре Станислава Ржицкого. На следующий день задержали Сергея Денисенко по подозрению в убийстве. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
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