Экономист Ракша раскрыл, когда россияне смогут пользоваться цифровым рублем

Аналитик Ракша спрогнозировал введение цифрового рубля в 2025 году

14 июля 2023 в 05:10 Размер текста - 17 +

Цифровой рубль будет безопаснее обычных денег, считает Денис Ракша Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU Цифровой рубль может выйти в общее пользование уже с 2025 года. Об этом в беседе с URA.RU сообщил старший партнер компании «НЕОКОН», экономист, аналитик Денис Ракша. «Будет пилотный запуск, который продлится до 2025 года. Если все будет в порядке с пилотом, Центробанк обещает уже всеобщий доступ. Цифровой рубль, несомненно, будет пользоваться популярностью у технологически продвинутых граждан. Когда пытались запустить пилот начался жуткий хай: „Нас загоняют в очередной концлагерь цифровой, пенсию и зарплату будут платить цифровыми рублями, их в любой момент государство может изъять“. Эти люди им пользоваться не будут. Но никто их в принципе и не заставляет, а есть люди, которым только покажут что-нибудь новенькое, и они за него хватаются», — рассказал Денис Ракша. По словам экономиста, цифровой рубль будет безопаснее. «Все, что делает Центральный банк применительно к гражданам, состоит в том, чтобы им было проще, быстрее, удобнее, дешевле. Вот эти четыре слова можно применить и к цифровому рублю. Этот рубль гораздо труднее у человека отобрать мошенником. Теоретически, нам обещают, что у него будет даже функция офлайн оплаты. Он однозначно дешевле и безопаснее, чем безналичный и наличный рубль», — добавил Ракша. Также экономист объяснил, как можно будет пользоваться валютой. «Цифровой рубль будет интегрирован в систему быстрых платежей. Вы сможете по QR-коду оплачивать либо без комиссии вообще, либо с гораздо более низкой комиссией, чем когда вы платите картой. Люди смогут по QR-коду оплачивать либо без комиссии вообще, либо с гораздо более низкой комиссией, чем когда вы платите картой. Это выгоднее не только гражданам, но и компаниям, которые принимают платежи. В данном случае Центральный банк забирает очень большой кусок бизнеса у обычных банков», — отметил эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля, а также о проведения с его помощью безналичного расчета. Информацию опубликовали в системе обеспечения законодательной деятельности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Цифровой рубль может выйти в общее пользование уже с 2025 года. Об этом в беседе с URA.RU сообщил старший партнер компании «НЕОКОН», экономист, аналитик Денис Ракша. «Будет пилотный запуск, который продлится до 2025 года. Если все будет в порядке с пилотом, Центробанк обещает уже всеобщий доступ. Цифровой рубль, несомненно, будет пользоваться популярностью у технологически продвинутых граждан. Когда пытались запустить пилот начался жуткий хай: „Нас загоняют в очередной концлагерь цифровой, пенсию и зарплату будут платить цифровыми рублями, их в любой момент государство может изъять“. Эти люди им пользоваться не будут. Но никто их в принципе и не заставляет, а есть люди, которым только покажут что-нибудь новенькое, и они за него хватаются», — рассказал Денис Ракша. По словам экономиста, цифровой рубль будет безопаснее. «Все, что делает Центральный банк применительно к гражданам, состоит в том, чтобы им было проще, быстрее, удобнее, дешевле. Вот эти четыре слова можно применить и к цифровому рублю. Этот рубль гораздо труднее у человека отобрать мошенником. Теоретически, нам обещают, что у него будет даже функция офлайн оплаты. Он однозначно дешевле и безопаснее, чем безналичный и наличный рубль», — добавил Ракша. Также экономист объяснил, как можно будет пользоваться валютой. «Цифровой рубль будет интегрирован в систему быстрых платежей. Вы сможете по QR-коду оплачивать либо без комиссии вообще, либо с гораздо более низкой комиссией, чем когда вы платите картой. Люди смогут по QR-коду оплачивать либо без комиссии вообще, либо с гораздо более низкой комиссией, чем когда вы платите картой. Это выгоднее не только гражданам, но и компаниям, которые принимают платежи. В данном случае Центральный банк забирает очень большой кусок бизнеса у обычных банков», — отметил эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля, а также о проведения с его помощью безналичного расчета. Информацию опубликовали в системе обеспечения законодательной деятельности.