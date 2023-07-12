Мантуров, Якушев и Текслер посетили челябинский объект Росатома. Видео

12 июля 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Денис Мантуров прибыл на Урал для участия в «Иннопроме» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге Вице-премьер РФ Денис Мантуров, уральский полпред Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер посетили федеральный ядерный центр в Снежинске (Челябинская область). Об этом 13 июля сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «Гостям, которых сопровождал глава аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Богдан Стежка, продемонстрировали первую очередь Комплекса импульсной томографии, предназначенного для получения трехмерных экспериментальных изображений быстропротекающих процессов. Томограф может быть использован для статичных, и, в перспективе, динамичных снимков промышленной продукции, в том числе турбин и двигателей», — пояснили в пресс-службе полпредства. Также вице-премьеру продемонстрировали вычислительные возможности РФЯЦ—ВНИИТФ и Центры обработки данных предприятия. Часть встречи была посвящена теме выполнения работ в рамках гособоронзаказа. «Обсуждались стратегические планы по выполнению главных задач, стоящих перед Центром, в первую очередь в рамках оборонзаказа. Но говорили и о гражданской тематике, и о развитии города. Шла речь и о помощи федерального центра в части реализации этих планов. Все решения согласованы, и это один из положительных результатов визита», — цитирует Текслера его пресс-служба. Российский федеральный ядерный центр разрабатывает как военную, так и гражданскую продукцию. На предприятии разработан ряд волоконно-оптических лазеров с диодной накачкой, предназначенных для применения в промышленности для аддитивных технологий, резки и сварки металлов. Создан также лазер для хирургии, который успешно прошел этап предклинических испытаний. Среди других ключевых гражданских продуктов РФЯЦ—ВНИИТФ можно выделить программно-вычислительный комплекс «Волна», линейку Центров Обработки Данных (модульный, контейнерный, мобильный, микроЦОД), программный комплекс нейтронно-физических расчетов «Призма». Накануне Мантурову представили экспозицию стенда Челябинской области на «Иннопроме» в Екатеринбурге. Глава региона, в частности, продемонстрировал ему единственный скоростной лифт российского производства, разработанный на Южном Урале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-премьер РФ Денис Мантуров, уральский полпред Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер посетили федеральный ядерный центр в Снежинске (Челябинская область). Об этом 13 июля сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «Гостям, которых сопровождал глава аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Богдан Стежка, продемонстрировали первую очередь Комплекса импульсной томографии, предназначенного для получения трехмерных экспериментальных изображений быстропротекающих процессов. Томограф может быть использован для статичных, и, в перспективе, динамичных снимков промышленной продукции, в том числе турбин и двигателей», — пояснили в пресс-службе полпредства. Также вице-премьеру продемонстрировали вычислительные возможности РФЯЦ—ВНИИТФ и Центры обработки данных предприятия. Часть встречи была посвящена теме выполнения работ в рамках гособоронзаказа. «Обсуждались стратегические планы по выполнению главных задач, стоящих перед Центром, в первую очередь в рамках оборонзаказа. Но говорили и о гражданской тематике, и о развитии города. Шла речь и о помощи федерального центра в части реализации этих планов. Все решения согласованы, и это один из положительных результатов визита», — цитирует Текслера его пресс-служба. Российский федеральный ядерный центр разрабатывает как военную, так и гражданскую продукцию. На предприятии разработан ряд волоконно-оптических лазеров с диодной накачкой, предназначенных для применения в промышленности для аддитивных технологий, резки и сварки металлов. Создан также лазер для хирургии, который успешно прошел этап предклинических испытаний. Среди других ключевых гражданских продуктов РФЯЦ—ВНИИТФ можно выделить программно-вычислительный комплекс «Волна», линейку Центров Обработки Данных (модульный, контейнерный, мобильный, микроЦОД), программный комплекс нейтронно-физических расчетов «Призма». Накануне Мантурову представили экспозицию стенда Челябинской области на «Иннопроме» в Екатеринбурге. Глава региона, в частности, продемонстрировал ему единственный скоростной лифт российского производства, разработанный на Южном Урале.