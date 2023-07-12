Пермское СУ СК раскрыло новые подробности громкого ЧП с сожженной школьницей

Школьница в Октябьском, которую поджег сверстник, сама пришла к нему домой

12 июля 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Уголовное дело передано в первый отдел особо важных дел СУ СК по Прикамью Фото: Сергей Русанов © URA.RU Старшеклассница, которую поджег сверстник в поселке Октябрьский Пермского края, сама пришла к нему домой в ночь на 8 июля. Новые подробности громкого преступления сообщает на своем сайте СУ СК по Прикамью. «Следствием установлено, что в ночь на 8 июля несовершеннолетняя жительница Октябрьского муниципального округа по приглашению обвиняемого пришла к нему домой в отсутствие взрослых и иных лиц. В указанное время обвиняемый, находясь неподалеку от домовладения, облил горючей жидкостью и поджег свою несовершеннолетнюю знакомую», — сказано на сайте. Также ведомство уточняет, что статья, по которой возбуждено и расследуется уголовное дело, переквалифицировано на более тяжкую: ч. 3 ст. 30 п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью»). В ближайшее время обвинение в совершении указанного преступления будет предъявлено юноше. Дальнейшим расследованием дела займется первый отдел по расследованию особо важных дел краевого СУ СК. Изначально дело расследовалось по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). 15-летняя школьница была обнаружена машинистом недалеко от железнодорожных путей. Позднее стало известно, что девушку облили бензином и подожгли. Местные жители выдвигают несколько версий случившегося. По одной из них, обвиняемый в совершении преступления подросток мог отомстить сверстнице, с которой был хорошо знаком, из-за обиды на свою девушку. Якобы молодой человек мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сейчас пострадавшая находится в больнице имени Гринберга города Перми. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Старшеклассница, которую поджег сверстник в поселке Октябрьский Пермского края, сама пришла к нему домой в ночь на 8 июля. Новые подробности громкого преступления сообщает на своем сайте СУ СК по Прикамью. «Следствием установлено, что в ночь на 8 июля несовершеннолетняя жительница Октябрьского муниципального округа по приглашению обвиняемого пришла к нему домой в отсутствие взрослых и иных лиц. В указанное время обвиняемый, находясь неподалеку от домовладения, облил горючей жидкостью и поджег свою несовершеннолетнюю знакомую», — сказано на сайте. Также ведомство уточняет, что статья, по которой возбуждено и расследуется уголовное дело, переквалифицировано на более тяжкую: ч. 3 ст. 30 п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью»). В ближайшее время обвинение в совершении указанного преступления будет предъявлено юноше. Дальнейшим расследованием дела займется первый отдел по расследованию особо важных дел краевого СУ СК. Изначально дело расследовалось по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). 15-летняя школьница была обнаружена машинистом недалеко от железнодорожных путей. Позднее стало известно, что девушку облили бензином и подожгли. Местные жители выдвигают несколько версий случившегося. По одной из них, обвиняемый в совершении преступления подросток мог отомстить сверстнице, с которой был хорошо знаком, из-за обиды на свою девушку. Якобы молодой человек мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сейчас пострадавшая находится в больнице имени Гринберга города Перми. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.