Жители Октябрьского обсуждают версии ЧП с поджогом школьницы

11 июля 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Следствие выясняет мотивы совершения преступления Фото: Сергей Русанов © URA.RU Старшеклассник в поселке Октябрьский Пермского края Евгений (имя изменено — прим. URA.RU), поджегший свою сверстницу, мог находиться под воздействием наркотиков. В беседе с корреспондентом URA.RU местные жители предположили, что запрещенные вещества из Перми в поселок якобы привез знакомый молодого человека. «С этим парнем [который привез наркотические вещества] не были близко знакомы, просто общались. Якобы это именно он привез наркотики в поселок. Плюс ко всему, молодежь употребляла спиртное. Возможно, от этого им голову и „снесло“», — предположила одна из собеседниц URA.RU. По словам селян, всего в компании было трое молодых людей, включая обвиняемого в совершении преступления. В СУ СК по Пермскому краю данную информацию о мотивах подростка не комментируют. Совершить жестокий поступок старшеклассник мог из-за обиды на свою девушку, с которой они недавно расстались. А пострадавшая «просто оказалась в ненужное время в ненужном месте», считают местные. В ночь на 9 июля втайне от родителей она якобы ушла из дома и присоединилась к компании юношей. Девушка не боялась, что с ней может случиться что-то плохое, поскольку знала Евгения с детского возраста и была с ним в хороших отношениях. Юная жительница Октябрьского была найдена обгоревшей рядом с железнодорожными путями. Следствие считает, что сверстник облил ее бензином и поджег. По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас состояние пострадавшей медики оценивают как тяжелое. 10 июля вертолетом она была доставлена в Пермь. Подросток, обвиняемый в совершении преступления, отправлен в СИЗО на два месяца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Старшеклассник в поселке Октябрьский Пермского края Евгений (имя изменено — прим. URA.RU), поджегший свою сверстницу, мог находиться под воздействием наркотиков. В беседе с корреспондентом URA.RU местные жители предположили, что запрещенные вещества из Перми в поселок якобы привез знакомый молодого человека. «С этим парнем [который привез наркотические вещества] не были близко знакомы, просто общались. Якобы это именно он привез наркотики в поселок. Плюс ко всему, молодежь употребляла спиртное. Возможно, от этого им голову и „снесло“», — предположила одна из собеседниц URA.RU. По словам селян, всего в компании было трое молодых людей, включая обвиняемого в совершении преступления. В СУ СК по Пермскому краю данную информацию о мотивах подростка не комментируют. Совершить жестокий поступок старшеклассник мог из-за обиды на свою девушку, с которой они недавно расстались. А пострадавшая «просто оказалась в ненужное время в ненужном месте», считают местные. В ночь на 9 июля втайне от родителей она якобы ушла из дома и присоединилась к компании юношей. Девушка не боялась, что с ней может случиться что-то плохое, поскольку знала Евгения с детского возраста и была с ним в хороших отношениях. Юная жительница Октябрьского была найдена обгоревшей рядом с железнодорожными путями. Следствие считает, что сверстник облил ее бензином и поджег. По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас состояние пострадавшей медики оценивают как тяжелое. 10 июля вертолетом она была доставлена в Пермь. Подросток, обвиняемый в совершении преступления, отправлен в СИЗО на два месяца.