Шумков пообещал дополнительную поддержку для курганцев, пострадавших из-за пожаров

12 июля 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Губернатор поручил оказать семьям погорельцев помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал дополнительные меры поддержки для семей погорельцев с детьми. Помощь будет оказана за счет благотворителей, написал глава региона в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков). «Приняли ряд решений по оказанию дополнительных мер поддержки в отношении семей погорельцев с детьми сверх предусмотренного законом. С учетом того, что средства на это не предусмотрены в бюджете, отработаем с привлечением внебюджетных источников и благотворителей. Поручил коллегам провести исполнение решений в кратчайшие сроки», — сообщил Шумков. Ранее URA.RU писало о масштабных пожарах, бушевавших в Курганской области в мае 2023 года. Из-за ЧС в регионе сгорело больше 5 тысяч домов и строений, свыше двух тысяч человек потеряли жилье и имущество, 21 человек погиб. Власти оказали помощь погорельцам, в том числе в виде сертификатов на строительство или покупку жилья. Помимо этого, было принято решение об оплате санаторных путевок для 100 пожилых граждан, пострадавших от ЧС, а также о выплате 10 тысяч рублей семьям погорельцев на подготовку детей к школе.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал дополнительные меры поддержки для семей погорельцев с детьми. Помощь будет оказана за счет благотворителей, написал глава региона в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков). «Приняли ряд решений по оказанию дополнительных мер поддержки в отношении семей погорельцев с детьми сверх предусмотренного законом. С учетом того, что средства на это не предусмотрены в бюджете, отработаем с привлечением внебюджетных источников и благотворителей. Поручил коллегам провести исполнение решений в кратчайшие сроки», — сообщил Шумков. Ранее URA.RU писало о масштабных пожарах, бушевавших в Курганской области в мае 2023 года. Из-за ЧС в регионе сгорело больше 5 тысяч домов и строений, свыше двух тысяч человек потеряли жилье и имущество, 21 человек погиб. Власти оказали помощь погорельцам, в том числе в виде сертификатов на строительство или покупку жилья. Помимо этого, было принято решение об оплате санаторных путевок для 100 пожилых граждан, пострадавших от ЧС, а также о выплате 10 тысяч рублей семьям погорельцев на подготовку детей к школе.