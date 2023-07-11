11 июля 2023

Шумков пообещал дополнительную поддержку для курганцев, пострадавших из-за пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов на заседании правительства. Курган, шумков вадим
Губернатор поручил оказать семьям погорельцев помощь Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал дополнительные меры поддержки для семей погорельцев с детьми. Помощь будет оказана за счет благотворителей, написал глава региона в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков).

«Приняли ряд решений по оказанию дополнительных мер поддержки в отношении семей погорельцев с детьми сверх предусмотренного законом. С учетом того, что средства на это не предусмотрены в бюджете, отработаем с привлечением внебюджетных источников и благотворителей. Поручил коллегам провести исполнение решений в кратчайшие сроки», — сообщил Шумков.

Ранее URA.RU писало о масштабных пожарах, бушевавших в Курганской области в мае 2023 года. Из-за ЧС в регионе сгорело больше 5 тысяч домов и строений, свыше двух тысяч человек потеряли жилье и имущество, 21 человек погиб. Власти оказали помощь погорельцам, в том числе в виде сертификатов на строительство или покупку жилья. Помимо этого, было принято решение об оплате санаторных путевок для 100 пожилых граждан, пострадавших от ЧС, а также о выплате 10 тысяч рублей семьям погорельцев на подготовку детей к школе.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал дополнительные меры поддержки для семей погорельцев с детьми. Помощь будет оказана за счет благотворителей, написал глава региона в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков). «Приняли ряд решений по оказанию дополнительных мер поддержки в отношении семей погорельцев с детьми сверх предусмотренного законом. С учетом того, что средства на это не предусмотрены в бюджете, отработаем с привлечением внебюджетных источников и благотворителей. Поручил коллегам провести исполнение решений в кратчайшие сроки», — сообщил Шумков. Ранее URA.RU писало о масштабных пожарах, бушевавших в Курганской области в мае 2023 года. Из-за ЧС в регионе сгорело больше 5 тысяч домов и строений, свыше двух тысяч человек потеряли жилье и имущество, 21 человек погиб. Власти оказали помощь погорельцам, в том числе в виде сертификатов на строительство или покупку жилья. Помимо этого, было принято решение об оплате санаторных путевок для 100 пожилых граждан, пострадавших от ЧС, а также о выплате 10 тысяч рублей семьям погорельцев на подготовку детей к школе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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