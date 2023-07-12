Мэрия Челябинска дала ответ на претензии Бастрыкина

Челябинские чиновники не согласились с упреками Александра Бастрыкина в свой адрес Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Власти Челябинска окажут полное содействие следственным органам для объективного расследования дела о халатности, фигурантом которого стал вице-мэр Александр Астахов. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии 12 июля. Вместе с тем, там не согласились с обвинениями в бездействии при расселении аварийного жилья.

«Должностные лица администрации не бездействовали, и, в рамках действующего законодательства, вели большую работу в отношении расселения ветхоаварийного жилья. Нами будет оказано все необходимое содействие следственным органам, предоставлена вся информация с целью всестороннего и объективного расследования», — заявили URA.RU в мэрии, комментируя информацию пресс-службы СК об уголовном деле в отношении замглавы города Астахова и экс-главы комитета по имущественным и земельным отношениям Сергея Чигинцева.

«Сегодня в нашем городе 126 домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Из них 77 не обеспечены финансированием, а на их одномоментное расселение необходимо почти 5,5 миллиарда рублей. Расселение идет в рамках трех программ, исходя из даты признания домов аварийными. При этом, в последнее время участились случаи, когда жители аварийных домов, признанных таковыми позднее, записывают и распространяют через соцсети и СМИ видеообращения с требованиями предоставить им новое жилье вне очереди», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, зачастую собственники квартир в ветхих домах не соглашаются с преложенными компенсациями или новым жильем. Из-за судебных тяжб по этим делам приостановлено расселение и снос 10 аварийных многоквартирных домов, обеспеченных финансированием.

В 2016 году аварийными числились 55 домов в Челябинске. Увеличение этого показателя до 126 подтверждает особое внимание властей к проблеме такого жилья, указывают также чиновники. При этом среди городов-миллионников в Челябинске доля аварийного жилья минимальна: 0,36% против 2,74% в Волгограде, 1,82% в Перми, 1,57% в Самаре и 0,69% в Уфе.

О возбуждении уголовного дела доложил 12 июля председателю Следкома начальник челябинского СУ СКР Петр Решетников в ходе повторной встречи с жителями аварийных домов. Бастрыкин вновь признал неудовлетворительной работу челябинских следователей в этом направлении, распорядившись создать в управлении отдел по расследованию преступлений, связанных с нарушением жилищных прав.