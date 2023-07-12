Миша Бахтин со СМА, которому минздрав не выдал препарат, находится в критическом состоянии

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Ирина Текслер передала в детскую больницу наборы для экспресс-тестирования на выявление антигена коронавируса. Челябинск , ребенок, больной, врач, травматология, детская больница, доктора, пациент, каталка больничная, экстренное отделение
По словам представителя семьи, Миша находится в критическом состоянии Фото:

Миша Бахтин из Екатеринбурга, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), находится в критическом состоянии из-за отказа свердловского минздрава обеспечить ребенка препаратом «Рисдиплам». Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделилась представитель семьи Юлия Липинская. Последние несколько месяцев семья закупала препарат для лечения СМА за счет благотворителей. На данный момент запас препарата «Рисдиплам» у семьи закончился.

«Мы пока решаем вопрос по препарату, так как у ребенка критическое состояние. Препарата больше нет», — отметила Липинская.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский минздрав. В ведомстве обещали уточнить информацию.

Ранее URA.RU писало о том, что отец Миши Бахтина из Екатеринбурга вышел на одиночный пикет. Дмитрий приехал к зданию на Пушкина, 19, с сыном. Мужчина просит региональный минздрав обеспечить ребенка препаратом. Свердловский минздрав поставил условие перед родителями — федеральный консилиум. Родители мальчика отказываются, так как не видят в этом необходимости. По мнению предстателя семьи, свердловский минздрав намерено затягивает процесс. Министр Андрей Карлов уверяет родителей в необходимости проведения дополнительного исследования, чтобы удостовериться в том, что медицинская манипуляция (постановка препарата) не принесет вреда здоровью Миши. Позже в telegram-канале, который связывают с пиарщицей свердловского губернатора Евгения Куйвашева, появилась информация, которая, по мнению семьи Бахтиных, раскрывает медицинскую тайцу. Отец мальчика готовит обращение в СК.

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Миша Бахтин из Екатеринбурга, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), находится в критическом состоянии из-за отказа свердловского минздрава обеспечить ребенка препаратом «Рисдиплам». Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделилась представитель семьи Юлия Липинская. Последние несколько месяцев семья закупала препарат для лечения СМА за счет благотворителей. На данный момент запас препарата «Рисдиплам» у семьи закончился. «Мы пока решаем вопрос по препарату, так как у ребенка критическое состояние. Препарата больше нет», — отметила Липинская. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский минздрав. В ведомстве обещали уточнить информацию. Ранее URA.RU писало о том, что отец Миши Бахтина из Екатеринбурга вышел на одиночный пикет. Дмитрий приехал к зданию на Пушкина, 19, с сыном. Мужчина просит региональный минздрав обеспечить ребенка препаратом. Свердловский минздрав поставил условие перед родителями — федеральный консилиум. Родители мальчика отказываются, так как не видят в этом необходимости. По мнению предстателя семьи, свердловский минздрав намерено затягивает процесс. Министр Андрей Карлов уверяет родителей в необходимости проведения дополнительного исследования, чтобы удостовериться в том, что медицинская манипуляция (постановка препарата) не принесет вреда здоровью Миши. Позже в telegram-канале, который связывают с пиарщицей свердловского губернатора Евгения Куйвашева, появилась информация, которая, по мнению семьи Бахтиных, раскрывает медицинскую тайцу. Отец мальчика готовит обращение в СК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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