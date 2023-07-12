В полыхающее село Шайдуриха срочно выехал свердловский министра общественной безопасности

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О масштабном пожаре стало известно вечером 12 июля Фото:
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Пожары в Свердловской области

Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев срочно выехал в село Шайдуриха, из которого эвакуируют жителей. Там бушует большой пожар, который уже перекинулся на шесть строений. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«Евгений Куйвашев направил в Невьянский городской округ министра общественной безопасности Александра Кудрявцева, которому на месте поручено координировать работу по борьбе со стихией, оказывать содействие МЧС и, если это потребуется, помощь жителям», — сообщает свердловский пул. На месте также работает глава ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев.

В случае если будут пострадавшие, то больницы Невьянска готовы будут их принять. Также при необходимости будут привлечены дополнительные силы — территориальный центр медицины катастроф.

Вечером 12 июля стало известно, что жителей Шайдурихи начали эвакуировать из-за сильного пожара на турбазе. Там горят четыре рыбацких домика, огонь уже перекинулся на шесть строений. Сотрудники Госавтоинспекции ограничили движение транспорта.

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Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев срочно выехал в село Шайдуриха, из которого эвакуируют жителей. Там бушует большой пожар, который уже перекинулся на шесть строений. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Евгений Куйвашев направил в Невьянский городской округ министра общественной безопасности Александра Кудрявцева, которому на месте поручено координировать работу по борьбе со стихией, оказывать содействие МЧС и, если это потребуется, помощь жителям», — сообщает свердловский пул. На месте также работает глава ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев. В случае если будут пострадавшие, то больницы Невьянска готовы будут их принять. Также при необходимости будут привлечены дополнительные силы — территориальный центр медицины катастроф. Вечером 12 июля стало известно, что жителей Шайдурихи начали эвакуировать из-за сильного пожара на турбазе. Там горят четыре рыбацких домика, огонь уже перекинулся на шесть строений. Сотрудники Госавтоинспекции ограничили движение транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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