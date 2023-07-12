В Свердловской области ввели режим ЧС из-за пожаров

В Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Особая ситуация будет сохраняться до 21 июля в лесах Невьянского городского округа. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Постановлением главы Невьянского городского округа [Александра Берчука] <…> введен режим „чрезвычайная ситуация“ в лесах на [данной] территории», — уточнили представители департамента. Их сообщение приводит ТАСС. Чрезвычайная ситуация сохранится до 21 июля.
Ранее сообщалось, что почти 30 домов сгорели в свердловском селе Шайдуриха. Территория расположена неподалеку от города Невьянск Свердловской области. Пожар произошел из-за аномальной жаркой погоды в регионе.
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