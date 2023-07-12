В Свердловской области ввели режим ЧС из-за пожаров

12 июля 2023 в 21:57 Размер текста - 17 +

В Невьянском городском округе ввели режим ЧС до 21 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Особая ситуация будет сохраняться до 21 июля в лесах Невьянского городского округа. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «Постановлением главы Невьянского городского округа [Александра Берчука] <…> введен режим „чрезвычайная ситуация“ в лесах на [данной] территории», — уточнили представители департамента. Их сообщение приводит ТАСС. Чрезвычайная ситуация сохранится до 21 июля. Ранее сообщалось, что почти 30 домов сгорели в свердловском селе Шайдуриха. Территория расположена неподалеку от города Невьянск Свердловской области. Пожар произошел из-за аномальной жаркой погоды в регионе.

В Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Особая ситуация будет сохраняться до 21 июля в лесах Невьянского городского округа. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «Постановлением главы Невьянского городского округа [Александра Берчука] <…> введен режим „чрезвычайная ситуация“ в лесах на [данной] территории», — уточнили представители департамента. Их сообщение приводит ТАСС. Чрезвычайная ситуация сохранится до 21 июля. Ранее сообщалось, что почти 30 домов сгорели в свердловском селе Шайдуриха. Территория расположена неподалеку от города Невьянск Свердловской области. Пожар произошел из-за аномальной жаркой погоды в регионе.