Shot: фермеры в Крыму нашли обломки беспилотника, способного нести 25 кг взрывчатки

12 июля 2023 в 22:28 Размер текста - 17 +

Фермеры в Крыму нашли обломки дрона Mugin 5 Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Фермеры в Крыму нашли обломки разорвавшегося беспилотника Mugin 5. Об этом сообщили местные жители. Данный дрон способен нести на себе до 25 килограмм взрывчатки. «Местные жители [фермеры в Крыму] занимались уборкой зерна и наткнулись на странные обломки <…> разорвавшегося беспилотника Mugin 5. На место вызвали полицию», — передают авторы telegram-канала Shot со ссылкой на местных жителей. Эксперты, которые были вызваны на место происшествия, определили, что обломки принадлежат БПЛА Mugin 5. Он способен проносить на себе до 25 килограмм взрывчатых веществ, а также развивать скорость до 150 километров в час. Вечером 9 июля в Крыму также сообщалось о двух сбитых беспилотников. О пострадавших информации не было. В этот же день российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила украинскую ракету на территории республики Крым. До этого дроны подбили в Курской области, передает «Национальная служба новостей». URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Киев неоднократно наносил удары по российской территории. В связи с этим зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил создать в стране надежную систему ПВО.

Фермеры в Крыму нашли обломки разорвавшегося беспилотника Mugin 5. Об этом сообщили местные жители. Данный дрон способен нести на себе до 25 килограмм взрывчатки. «Местные жители [фермеры в Крыму] занимались уборкой зерна и наткнулись на странные обломки <…> разорвавшегося беспилотника Mugin 5. На место вызвали полицию», — передают авторы telegram-канала Shot со ссылкой на местных жителей. Эксперты, которые были вызваны на место происшествия, определили, что обломки принадлежат БПЛА Mugin 5. Он способен проносить на себе до 25 килограмм взрывчатых веществ, а также развивать скорость до 150 километров в час. Вечером 9 июля в Крыму также сообщалось о двух сбитых беспилотников. О пострадавших информации не было. В этот же день российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила украинскую ракету на территории республики Крым. До этого дроны подбили в Курской области, передает «Национальная служба новостей». URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Киев неоднократно наносил удары по российской территории. В связи с этим зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил создать в стране надежную систему ПВО.