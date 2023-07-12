Жители горящего свердловского села спасают из пожара питомцев. Фото

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Пожар на Уралмаше, на улице Никитина 112а. Екатеринбург, собака, домашний питомец, частный сектор
Погорельцы не забывают и о домашних любимцах (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Жители объятого огнем свердловского села Шайдуриха спасают домашних питомцев. Фото с места событий поделился один из читателей URA.RU, который находится в гуще событий.

Как видно на кадре, мужчина держит на руках испуганную собаку. Сзади полыхают дома. Многие из них сгорели дотла. Другие тоже охвачены огнем.

Как сообщали ранее силовики, из Шайдурихи эвакуированы 300 человек. Порядка 40 жилых строений сгорели. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что все дома будут восстановлены. Актуальную информацию можно прочесть в отдельном сюжете.

Люди не могут спасти дома, но спасают родных и питомцев
Люди не могут спасти дома, но спасают родных и питомцев
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Жители объятого огнем свердловского села Шайдуриха спасают домашних питомцев. Фото с места событий поделился один из читателей URA.RU, который находится в гуще событий. Как видно на кадре, мужчина держит на руках испуганную собаку. Сзади полыхают дома. Многие из них сгорели дотла. Другие тоже охвачены огнем. Как сообщали ранее силовики, из Шайдурихи эвакуированы 300 человек. Порядка 40 жилых строений сгорели. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что все дома будут восстановлены. Актуальную информацию можно прочесть в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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