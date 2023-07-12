Группа свердловчан экстренно выехала на тушение Шайдурихи

Жители города Реж (Свердловская область) отправились в село Шайдуриха, чтобы помочь спасателям тушить пожар, который уже уничтожил несколько десятков домов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Неравнодушные жители свердловского города Реж организовали волонтерскую команду. Порядка 10 человек отправились помогать спасателям тушить пожар в Шайдурихе», — отметил собеседник агентства.
Пожар в свердловском поселке Шайдуриха начался вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы. Огнем охвачено порядка 40 домов. На борьбу с пожаром брошены силы МЧС и военных. Вся актуальная информация о пожаре — в материале URA.RU.
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