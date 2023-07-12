12 июля 2023

Группа свердловчан экстренно выехала на тушение Шайдурихи

Волонтеры из Режа помогут спасателям справиться с пожаром в Шайдурихе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
Жители Режа помогут спасателям справиться с пожаром (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Жители города Реж (Свердловская область) отправились в село Шайдуриха, чтобы помочь спасателям тушить пожар, который уже уничтожил несколько десятков домов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Неравнодушные жители свердловского города Реж организовали волонтерскую команду. Порядка 10 человек отправились помогать спасателям тушить пожар в Шайдурихе», — отметил собеседник агентства.

Пожар в свердловском поселке Шайдуриха начался вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы. Огнем охвачено порядка 40 домов. На борьбу с пожаром брошены силы МЧС и военных. Вся актуальная информация о пожаре — в материале URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители города Реж (Свердловская область) отправились в село Шайдуриха, чтобы помочь спасателям тушить пожар, который уже уничтожил несколько десятков домов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал осведомленный источник. «Неравнодушные жители свердловского города Реж организовали волонтерскую команду. Порядка 10 человек отправились помогать спасателям тушить пожар в Шайдурихе», — отметил собеседник агентства. Пожар в свердловском поселке Шайдуриха начался вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы. Огнем охвачено порядка 40 домов. На борьбу с пожаром брошены силы МЧС и военных. Вся актуальная информация о пожаре — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...