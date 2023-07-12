Французский политик: Европа утонет в крови из-за Зеленского Французский политик Дюпон-Эньян: Франция не должна допустить вступления Украины в НАТО 13 июля 2023 в 01:20 Размер текста - 17 + ЕС не хочет видеть Зеленского в НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Украина вступит в НАТО, то Европа утонет в крови. Об этом заявил французский политик Николя Дюпон-Эньян. «Зеленский осуждает „нерешительность“ и „слабость“ НАТО. Этот человек — неуправляемый сумасшедший, он хочет только одного: увидеть всю Европу в огне и крови», — заявил Дюпон-Эньян в своем Twitter. Политик рассказал, что Франция не должна допустить вступления Украины в ЕС и НАТО. «Вступление Украины в НАТО, как и в ЕС, должно быть заблокировано Францией!» — добавил Дюпон-Эньян. Страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии безопасности для Украины в виде военной поддержки. В ходе саммита НАТО в Вильнюсе страны альянса не назвали сроки вступления в него Украины. Если Украина вступит в НАТО, то Европа утонет в крови. Об этом заявил французский политик Николя Дюпон-Эньян. «Зеленский осуждает „нерешительность“ и „слабость“ НАТО. Этот человек — неуправляемый сумасшедший, он хочет только одного: увидеть всю Европу в огне и крови», — заявил Дюпон-Эньян в своем Twitter. Политик рассказал, что Франция не должна допустить вступления Украины в ЕС и НАТО. «Вступление Украины в НАТО, как и в ЕС, должно быть заблокировано Францией!» — добавил Дюпон-Эньян. Страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии безопасности для Украины в виде военной поддержки. В ходе саммита НАТО в Вильнюсе страны альянса не назвали сроки вступления в него Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям