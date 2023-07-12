Французский политик: Европа утонет в крови из-за Зеленского

Если Украина вступит в НАТО, то Европа утонет в крови. Об этом заявил французский политик Николя Дюпон-Эньян.
«Зеленский осуждает „нерешительность“ и „слабость“ НАТО. Этот человек — неуправляемый сумасшедший, он хочет только одного: увидеть всю Европу в огне и крови», — заявил Дюпон-Эньян в своем Twitter.
Политик рассказал, что Франция не должна допустить вступления Украины в ЕС и НАТО. «Вступление Украины в НАТО, как и в ЕС, должно быть заблокировано Францией!» — добавил Дюпон-Эньян.
Страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии безопасности для Украины в виде военной поддержки. В ходе саммита НАТО в Вильнюсе страны альянса не назвали сроки вступления в него Украины.
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