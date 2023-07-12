Рогов: силовики задержали украинских диверсантов при попытке подрыва ЗАЭС 13 июля 2023 в 02:07 Размер текста - 17 + Диверсанты должны были осуществлять лазерную наводку ракет на ЗАЭС, заявил Рогов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Федеральная служба безопасности РФ задержала украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС. Об этом заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «ФСБ задержала украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС», — написал Рогов в telegram-канале. Он отметил, что их подготовкой занимались британские инструкторы на территории Германии. Ранее в «Росэнергоатоме» заявляли, что Украина планирует атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля. Рогов сообщал, что бойцы Росгвардии обеспечивают безопасность на территории ЗАЭС. Федеральная служба безопасности РФ задержала украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС. Об этом заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «ФСБ задержала украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС», — написал Рогов в telegram-канале. Он отметил, что их подготовкой занимались британские инструкторы на территории Германии. Ранее в «Росэнергоатоме» заявляли, что Украина планирует атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля. Рогов сообщал, что бойцы Росгвардии обеспечивают безопасность на территории ЗАЭС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям