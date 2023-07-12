12 июля 2023

Рогов: силовики задержали украинских диверсантов при попытке подрыва ЗАЭС

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Диверсанты должны были осуществлять лазерную наводку ракет на ЗАЭС, заявил Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Федеральная служба безопасности РФ задержала украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС. Об этом заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ФСБ задержала украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС», — написал Рогов в telegram-канале. Он отметил, что их подготовкой занимались британские инструкторы на территории Германии.

Ранее в «Росэнергоатоме» заявляли, что Украина планирует атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля. Рогов сообщал, что бойцы Росгвардии обеспечивают безопасность на территории ЗАЭС.

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Федеральная служба безопасности РФ задержала украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС. Об этом заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «ФСБ задержала украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС», — написал Рогов в telegram-канале. Он отметил, что их подготовкой занимались британские инструкторы на территории Германии. Ранее в «Росэнергоатоме» заявляли, что Украина планирует атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля. Рогов сообщал, что бойцы Росгвардии обеспечивают безопасность на территории ЗАЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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